Павел Ростовцев: Никогда не знали, когда к нам приедут офицеры WADA
Трехкратный чемпион мира и бывший тренер сборной России по биатлону Павел Ростовцев ответил на скандальную реплику норвежца Кнута Торе Берланда.
- Не знаю, откуда у него такие факты, я никогда с подобным не сталкивался.
Нас критиковали за то, что мы слишком много тренировались в
Рупольдинге, но тот же Пихлер подчеркивал, что теперь никто не мог
обвинить нас в том, что мы закрыты для допинг-контроля. Находясь на
зарубежных сборах, к нам постоянно приезжали допинг-офицеры, поэтому я
не знаю, о чем говорит норвежец.
Когда я работал, то о приезде допинг-офицеров я узнавал, когда у нас девочки, к примеру, не приходили на завтрак или опаздывали на тренировку, поскольку вынуждены были сдавать пробы. То есть об этом я уже узнавал по факту. Никогда не было такого, чтобы мы знали, когда к нам приедут офицеры WADA, - цитирует Ростовцева агентство ТАСС.
Бывший тренер-консультант сборной России по биатлону норвежец Кнут Торе Берланд рассказал о том, что официальные лица в команде часто бывали осведомлены о визите допинг-офицеров.
Напомним, ранее стало известно о передаче комиссией Ричарда
Макларена списка, включающего имена 31 российского биатлониста,
подозреваемого в приеме запрещенных препаратов. После чего лидер
французской сборной Мартен Фуркад заявил: «Если в отношении России не
будут приняты меры – призову биатлонистов к бойкоту».