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Павел Ростовцев: Никогда не знали, когда к нам приедут офицеры WADA

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Трехкратный чемпион мира и бывший тренер сборной России по биатлону Павел Ростовцев ответил на скандальную реплику норвежца Кнута Торе Берланда.

- Не знаю, откуда у него такие факты, я никогда с подобным не сталкивался. Нас критиковали за то, что мы слишком много тренировались в Рупольдинге, но тот же Пихлер подчеркивал, что теперь никто не мог обвинить нас в том, что мы закрыты для допинг-контроля. Находясь на зарубежных сборах, к нам постоянно приезжали допинг-офицеры, поэтому я не знаю, о чем говорит норвежец.

Когда я работал, то о приезде допинг-офицеров я узнавал, когда у нас девочки, к примеру, не приходили на завтрак или опаздывали на тренировку, поскольку вынуждены были сдавать пробы. То есть об этом я уже узнавал по факту. Никогда не было такого, чтобы мы знали, когда к нам приедут офицеры WADA, - цитирует Ростовцева агентство ТАСС.

Бывший тренер-консультант сборной России по биатлону норвежец Кнут Торе Берланд рассказал о том, что официальные лица в команде часто бывали осведомлены о визите допинг-офицеров. 

Напомним, ранее стало известно о передаче комиссией Ричарда Макларена списка, включающего имена 31 российского биатлониста, подозреваемого в приеме запрещенных препаратов. После чего лидер французской сборной Мартен Фуркад заявил: «Если в отношении России не будут приняты меры – призову биатлонистов к бойкоту».  

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