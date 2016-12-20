Ильсур Метшин: «Рубин» заинтересован в приобретении Миранчука

Президент «Рубина», член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Ильсур Метшин прокомментировал интерес казанской команды к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку.

- Миранчук в наших интересах и мы официально выразили нашу позицию клубу, что мы заинтересованы в приобретении этого игрока, - рассказал Метшин в интервью «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Рубин» могут провести трансфер, в результате которого Оздоев и Бурлак могут оказаться в составе железнодорожников, а казанцы получат права на полузащитника Алексея Миранчука.

Также сообщалось об интересе к полузащитнику железнодорожников со стороны «Спартака».

В то же время московский «Локомотив» продолжает вести переговоры с полузащитником Алексеем Миранчуком о продлении контракта.

Соглашение с 21-летним футболистом истекает в ноябре 2017 года, пока продлевать договор Миранчук не спешит.

В этом сезоне полузащитник провел за железнодорожников 16 матчей, забил один гол и отдал голевую передачу.