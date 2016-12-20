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Виталий Мутко: Я, может, что-то пропустил, но не знаю, когда Анохин нарушал нормы этики

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко – об избрании на пост вице-президента РФС Сергея Анохина.

– Год назад новый вице-президент РФС Сергей Анохин вышел в эфир на радио не совсем в трезвом состоянии. Его присутствие в РФС не бьет по имиджу организации?
– Я, наверное, что-то пропустил. Не знаю, о чем вы говорите. Но Анохин – глава крупнейшей федерации футбола страны, московской. Я разговаривал со многими коллегами, консультировался. Поэтому, считаю, логично, что Анохин находится в РФС. Возможно, некоторая задержка с его избранием вице-президентом связана с тем, о чем вы говорите, – заявил Мутко.

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