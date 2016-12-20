Виталий Мутко: Я, может, что-то пропустил, но не знаю, когда Анохин нарушал нормы этики

читайте также

Виталий Мутко готов сыграть с Джанни Инфантино в киберфутбольном матче Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко готов сыграть с главой Международной федерации футбола Джанни Инфантино в киберфутбольном матче. Об этом Мутко сообщил на пресс-конференции.

Сергей Анохин: ЧМ-2018 у России не отберут Сразу же после избрания Президент Московской федерации футбола и председатель комитета пляжного футбола Российского футбольного союза дал краткое интервью нашему изданию.

Российские судьи с нового сезона будут получать ежемесячную зарплату Президент РФС Виталий Мутко – об одном из итогов исполкома РФС.

Кредиторская задолженность РФС составила 337 млн рублей Президент РФС Виталий Мутко сообщил о сумме, которую организация должна кредиторам.

Ильсур Метшин: Аппетиты агентов несоразмерны тому, что вынуждены платить клубы Президент «Рубина», мэр Казани и член исполкома РФС Ильсур Метшин заявил, что против огромных выплат футбольным агентам.

Евгений Гинер: В следующем году РФС избавится от долгов Президент ЦСКА Евгений Гинер - об итогах исполкома РФС, который состоялся сегодня в Доме футбола.

Сергей Анохин избран вице-президентом РФС Президент Московской федерации футбола и председатель комитета пляжного футбола Российского футбольного союза Сергей Анохин избран вице-президентом РФС.

Федерация футбола Турции выразила соболезнования в связи с гибелью посла РФ Федерация футбола Турции выразила соболезнования в связи с гибелью посла РФ в Анкаре Андрея Карлова. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Сергей Анохин: Все скептики видят, что ЧМ-2018 у России уже не отнять Президент Московской федерации футбола Сергей Анохин заявил, что никто не сможет отнять у России право на проведение ЧМ-2018.

Виталий Мутко: Хочется, чтобы череда неудач у Липницкой закончилась Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко пожелал скорейшего выздоровления фигуристке Юлии Липницкой.

РФС запретил 14 клубам регистрировать новых игроков Состоялось заседание Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с выполнением футбольными клубами РФПЛ и ФНЛ второго этапа процедуры финансового контроля. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

ФИФА: Мы не ведем расследования в отношении Мутко Пресс-служба ФИФА прокомментировала информацию о возможном проведении расследования в отношении вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко. Они сообщили, что на данный момент такое расследование не ведется.

Виталий Мутко: Никаких уведомлений из ФИФА я не получал Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал, что не получал никаких уведомлений от ФИФА.

Виталий Мутко: Если бы сборная играла в субботу, рейтинги были бы выше Виталий Мутко оценил игру сборной на Кубке Первого канала и прокомментировал отказ Первого канала транслировать матчи турнира.

Виталий Мутко: Конечно, Поветкина жалко. Какая-то несуразность вокруг нас происходит Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко после боя Александр Поветкин – Йоан Дюпуа, в котором россиянин победил нокаутом. Также он высказал свое мнение об отмене боя Поветкин – Стиверн.

Виталий Мутко: Четверг-пятница - это не время хоккея с точки зрения Первого канала Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с трансляцией матчей Кубка Первого канала. Напомним, что Первый канал отказался от трансляции матчей турнира.

Виталий Мутко: Пока не вижу предпосылок к отмене чемпионата мира 2018 по футболу Вице-премьер правительства России Виталий Мутко поделился мнением о возможности переноса чемпионата мира по футболу в 2018 году из России.

Сергей Анохин: Конкуренты попросту боятся трассы в Сочи Президент Московской федерации футбола Сергей Анохин прокомментировал отмену чемпионата мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в 2017 году в Сочи.

Андрей Будогосский: Бонус за качественное судейство в РФПЛ составит 50 тысяч рублей Руководитель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС Андрей Будогосский рассказал, какие бонусы будут получать арбитры за качественное судейство.