Виталий Мутко: Я, может, что-то пропустил, но не знаю, когда Анохин нарушал нормы этики
Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко – об избрании на пост вице-президента РФС Сергея Анохина.
– Год назад новый вице-президент РФС Сергей Анохин вышел в эфир на радио не совсем в трезвом состоянии. Его присутствие в РФС не бьет по имиджу организации?
– Я, наверное, что-то пропустил. Не знаю, о чем вы говорите. Но Анохин – глава крупнейшей федерации футбола страны, московской. Я разговаривал со многими коллегами, консультировался. Поэтому, считаю, логично, что Анохин находится в РФС. Возможно, некоторая задержка с его избранием вице-президентом связана с тем, о чем вы говорите, – заявил Мутко.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически