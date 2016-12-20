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Президент МОК Томас Бах выразил соболезнования в связи с терактом в Берлине

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил соболезнования в связи с террористическим актом, который произошел 19 декабря в столице Германии.

- Все наши мысли с семьями и друзьями жертв теракта в Берлине. Это атака на общечеловеческие ценности, и мы решительно осуждаем подобные действия, - заявил Бах.

В минувший понедельник около 22:20 по московскому времени тягач с прицепом врезался в толпу посетителей рождественского рынка в центральной части Западного Берлина. В результате погибли 12 человек, 48 получили ранения различной степени тяжести.






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