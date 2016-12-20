Президент МОК Томас Бах выразил соболезнования в связи с терактом в Берлине

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Российский борец Бароев оспорит в суде решение МОК о лишении его серебра Игр-2008 Российский борец греко-римского стиля Хасан Бароев оспорит в суде решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении его серебряной медали Олимпиады-2008 в Пекине.

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МОК повторно проверит на допинг пробы всех российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи Допинг-пробы всех российских спортсменов, которые участвовали в зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, будут проверены повторно. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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Валентин Балахничев: МОК и ВАДА уже все решили в отношении России Экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев прокомментировал слухи о его отношениях с ВАДА.

Томас Бах: Если люди были частью системы манипуляций в Сочи, я не хотел бы видеть их на будущих Олимпиадах Президент МОК Томас Бах не осведомлен о содержании второй части доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, которая должна быть представлена 9 декабря.

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