Президент МОК Томас Бах выразил соболезнования в связи с терактом в Берлине
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил соболезнования в связи с террористическим актом, который произошел 19 декабря в столице Германии.
- Все наши мысли с семьями и друзьями жертв теракта в Берлине. Это атака на общечеловеческие ценности, и мы решительно осуждаем подобные действия, - заявил Бах.
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минувший понедельник около 22:20 по московскому времени тягач с прицепом врезался в толпу
посетителей рождественского рынка в центральной части Западного Берлина.
В результате погибли 12 человек, 48 получили ранения различной степени тяжести.
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