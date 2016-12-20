Дмитрий Кириченко: «Ростов» действительно можно назвать народной командой

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко подвел итоги первой части сезона.

- На мой взгляд, «Ростов» всегда играет от души. Не всегда все получается, не всегда выигрывает команда, но ребята всегда отдают себя на все 100 %, и если им трудно, то всегда терпят, как это было в матче с ПСВ. На мой взгляд, «Ростов» действительно можно назвать командой народной, мы сейчас приобрели очень много болельщиков по всей России, поэтому это действительно так и есть.

Сейчас отпуск, и я не думаю, что на трансферном рынке ведется активная работа. Не могу ничего сказать по этому поводу, я не спортивный директор. Думаю, работа в этом направлении будет вестись более активно позднее, - цитирует Кириченко «Спорт день за днем со ссылкой на «Дон-ТР».

«Ростов» завоевал серебряные медали в чемпионате России-2015/16, получив право выступать в Лиге чемпионов. В текущем сезоне после 17 туров «Ростов» занимает седьмое место в РФПЛ.