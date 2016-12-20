Сергей Анохин: ЧМ-2018 у России не отберут

Сергей Анохин избран сегодня вице-президентом РФС, о чем «Советский спорт» сообщил одним из первых. Сразу же после избрания Президент Московской федерации футбола и председатель комитета пляжного футбола Российского футбольного союза дал краткое интервью нашему изданию.

– Сергей, в РФС уже есть два вице-президента – Никита Симонян и Сергей Прядкин. Как будут разделяться ваши полномочия? Какими сферами будете ведать лично вы?

– Задач довольно много. Но выделю поставленную передо мной главную – развитие и популяризация массового футбола. Что такое профессиональные клубы, мы все хорошо знаем. Их имена на слуху. С массовым футболом, с детско-юношеским футболом есть проблемы, и их мы будем решать.

– На фоне допинг-скандалов , на фоне историй с проблемами в строительстве стадионов, опять активизировались разговоры о том, что у нас могут отнять ЧМ-2018…

– Эту тему я даже и обсуждать не буду. Я уверен, что чемпионат у нас не отберут. Можно быть на эту тему спокойным.