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Виталий Мутко готов сыграть с Джанни Инфантино в киберфутбольном матче

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко готов сыграть с главой Международной федерации футбола Джанни Инфантино в киберфутбольном матче. Об этом Мутко сообщил на пресс-конференции.

«Сыграть с Инфантино в киберфутбол? А что, почему бы и нет. В настоящий футбол летом мы с ним уже сыграли. ФИФА недавно представила свою программу развития, и там отдельным пунктом был киберфутбол», – сказал Мутко.

Напомним, что в 2016 году Министерство спорта РФ официально признало видом спорта киберспорт.

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