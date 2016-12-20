Виталий Мутко готов сыграть с Джанни Инфантино в киберфутбольном матче

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко готов сыграть с главой Международной федерации футбола Джанни Инфантино в киберфутбольном матче. Об этом Мутко сообщил на пресс-конференции.



«Сыграть с Инфантино в киберфутбол? А что, почему бы и нет. В настоящий футбол летом мы с ним уже сыграли. ФИФА недавно представила свою программу развития, и там отдельным пунктом был киберфутбол», – сказал Мутко.



Напомним, что в 2016 году Министерство спорта РФ официально признало видом спорта киберспорт.