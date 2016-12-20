Российский голкипер Кобозев перешел в шведский «Йончепинг»

Футбольный клуб «Йончепинг Седра» подписал контракт с российским голкипером Евгением Кобозевым. Об этом во вторник сообщил официальный сайт шведского клуба.

Контракт Кобозева с шведским клубом рассчитан на один сезон.



- Кобозев провел сильный сезон в Финляндии, выступая за «ВПС Васа». Это интересный голкипер. Он приходит к нам со своим профессиональным подходом и стремлением внести свой вклад в дальнейшее развитие нашей команды, - прокомментировал трансфер вратаря спортивный директор «Йончепинга» Кристер Перссон.

- Я надеюсь, что смогу принести пользу клубу. «Йончепинг Седра» имеет свой стиль игры, который мне подходит, - сказал 26-летний голкипер.



Напомним, что ранее Кобозев провел в первенстве ФНЛ 21 матч, выступая за «Тосно», «Крылья Советов» и «Уфу». В 2016 году перешел в финский «ВПС» в качестве свободного агента. В составе финского клуба Кобозев провел 33 встречи и пропустил 29 мячей.



