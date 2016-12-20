Российский голкипер Кобозев перешел в шведский «Йончепинг»
Футбольный клуб «Йончепинг Седра» подписал контракт с российским голкипером Евгением Кобозевым. Об этом во вторник сообщил официальный сайт шведского клуба.
Контракт Кобозева с шведским клубом
рассчитан на один сезон.
- Кобозев провел сильный сезон в Финляндии, выступая за «ВПС Васа». Это интересный голкипер. Он приходит к нам со своим профессиональным подходом и стремлением внести свой вклад в дальнейшее развитие нашей команды, - прокомментировал трансфер вратаря спортивный директор «Йончепинга» Кристер Перссон.
- Я надеюсь,
что смогу принести пользу клубу.
«Йончепинг Седра» имеет свой стиль
игры, который мне подходит, - сказал
26-летний голкипер.
Напомним, что ранее Кобозев провел в первенстве ФНЛ 21 матч, выступая за «Тосно», «Крылья Советов» и «Уфу». В 2016 году перешел в финский «ВПС» в качестве свободного агента. В составе финского клуба Кобозев провел 33 встречи и пропустил 29 мячей.