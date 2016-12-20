Определились первые финалисты на звание лучшего бойца России по итогам года

На сайте «Советского спорта» завершился первый этап голосования на звание лучшего бойца России по итогам 2016 года.

По итогам опроса определились первые финалисты. Ими стали Хабиб Нурмагомедов (UFC), Александр Шлеменко (Bellator), Аскар Аскаров (ACB), Анастасия Янькова (Bellator) и Марат Гафуров (One FC).

21 декабря на сайте «Советского спорта» стартует второй этап голосования. Не пропустите.

ПЕРВЫЕ ФИНАЛИСТЫ

Александр Шлеменко (средний вес, 3 победы)

В 2016 году успел дважды победить Вячаслава Василевского и выиграть Гран-при М-1 в среднем весе и триумфально вернуться в Bellator, где во втором раунде нокаутировал американца Кендалла Гроува.

Хабиб Нурмагомедов (легкий вес, 2 победы)

Хабиб Нурмагомедов — самый известный боец из России на данный момент. Он является главным претендентом на пояс чемпиона UFC в легком весе. В 2016 году он победил Даррелла Хорчера и Майкла Джонсона. Обоих — досрочно.

Марат Гафуров (полулегкий вес, 2 победы)

Чемпион азиатской лиги One россиянин Мурат Гафуров является одним из самых опасных бойцов своего дивизиона в мире. Редко кому удается дожить до финального гонга. В нынешнем году никому не удалось. Казунори Йокота и Нарантунгалаг Джадамба проиграли сабмишенами.

Аскар Аскаров (наилегчайший вес, 3 победы)

В 2016 году Аскар одержал три победы, не оставив шансов Марчину Ласоте, Руслану Абильтарову и Хосе Томе. Аскаров стал чемпионом «Беркута».

Анастасия Янькова (наилегчайший вес, 2 победы)

Анастасия дебютировала в Bellator в апреле в Италии и одержала там важную победу над Анджелой Пинк сабмишеном. В сентябре Янькова была на грани проигрыша и лишь чудо судьи отдали ей победу по очкам над Ветой Артеагой.