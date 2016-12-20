«Советский спорт» объявляет о сотрудничестве со «Звездой» и «Чеховскими медведями»

Сегодня в редакции старейшего спортивного издания страны состоялось подписание контракта об информационном партнерстве между «Советским спортом» и гандбольными командами Подмосковья «Чеховскими медведями» и «Звездой».

Наше издание с большим уважением относится к достижениям гандболистов, которыми может похвалится не каждый вид спорта, и с удовольствием будет писать о новых успехах и заметных событиях в жизни этих команд.

Наша общая цель – рассказать читателю много интересных историй, поведать о захватывающих сюжетах, опубликовать самые цепляющие фото. Так что, дорогие любители спорта, ждите от нас сюрпризов уже в самое ближайшее время.

В рамках нашего сотрудничества игроки «Звезды» и «Чеховских медведей» будут выходить на площадку в форме с логотипом «Советского спорта». Майки уже выпущены и одна такая уже есть в нашей редакции: ее привезли нам гости, а мы с удовольствием будем хранить ее в своем музее.

Обратите внимание – это майка игрока под номером 92. Эта цифра – не случайна. 92 – это возраст нашей газеты. Но невзирая на солидные годы, мы бодры и энергичны и отныне считаем себя полноценным игроком в составах этих команд. Очень надеемся на тренерское доверие и на то, игрока под номером 92 будут часто выпускать на площадку. Обещаем – не подведем!