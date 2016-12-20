Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Лада- : -ЦСКА
Хоккей  Динамо Москва- : -Спартак
Баскетбол  УНИКС- : -Галатасарай
Футбол  Боруссия- : -Аугсбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Советский спорт» объявляет о сотрудничестве со «Звездой» и «Чеховскими медведями»

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Источник: «Советский спорт»

Сегодня в редакции старейшего спортивного издания страны состоялось подписание контракта об информационном партнерстве между «Советским спортом» и гандбольными командами Подмосковья «Чеховскими медведями» и «Звездой».

Наше издание с большим уважением относится к достижениям гандболистов, которыми может похвалится не каждый вид спорта, и с удовольствием будет писать о новых успехах и заметных событиях в жизни этих команд.

Наша общая цель – рассказать читателю много интересных историй, поведать о захватывающих сюжетах, опубликовать самые цепляющие фото. Так что, дорогие любители спорта, ждите от нас сюрпризов уже в самое ближайшее время.

Источник: «Советский спорт»

В рамках нашего сотрудничества игроки «Звезды» и «Чеховских медведей» будут выходить на площадку в форме с логотипом «Советского спорта». Майки уже выпущены и одна такая уже есть в нашей редакции: ее привезли нам гости, а мы с удовольствием будем хранить ее в своем музее.

Источник: «Советский спорт»

Обратите внимание – это майка игрока под номером 92. Эта цифра – не случайна. 92 – это возраст нашей газеты. Но невзирая на солидные годы, мы бодры и энергичны и отныне считаем себя полноценным игроком в составах этих команд. Очень надеемся на тренерское доверие и на то, игрока под номером 92 будут часто выпускать на площадку. Обещаем – не подведем!

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гонка с преследованием. «Нева» и «Чеховские медведи» устроили супершоуГонка с преследованием. «Нева» и «Чеховские медведи» устроили супершоуЛидеры Суперлиги «Чеховские медведи» приехали в гости к «Университету-Неве» и показали отличное шоу с крутой развязкой.Владимир Максимов: Трудно рассчитывать на успех, если не реализуешь столько моментовГлавный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Эльверумом» (26:31).«Кубань» сыграет с «Ладой» в Кубке России, «Звезда» – с «Университетом»Сегодня в офисе Федерации гандбола России состоялась жеребьевка ¼ финала женского Кубка России.«Чеховские медведи» обыграли «Натурхауз Ла Риоху» и поднялись на третье место в группе«Чеховские медведи» одержали в гостях победу над испанской «Натурхауз Ла Риохой» (37:34) и поднялись на третье место в группе C Лиги чемпионов.«Чеховские медведи» проиграли «Татрану» в Лиге чемпионовЧемпион России «Чеховские медведи» потерпели поражение от словацкого «Татрана» (28:30) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов в Прешове.«Чеховские медведи» проиграли «Монпелье» в Лиге чемпионовГандболисты «Чеховских медведей» проиграли французскому «Монпелье» в матче группового этапа Лиги чемпионов.Трефилов не пожалел бывший клубТрефилов не пожалел бывший клубКорреспондент Sovsport.ru побывал на матче «Кубани» с подмосковной «Звездой» и увидел, как Трефилов боролся с собой и бывшим клубом.«Чеховские Медведи» проиграли ставропольскому «Динамо»Гандболисты «Чеховских Медведей» проиграли ставропольскому «Динамо» на старте нового сезона Чемпионата России среди мужских команд в Суперлиге.Сергей Шишкарев: Не завидую Торгованову, который работает фактически с мальчишкамиПрезидент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев поделился впечатлениями от матча за Суперкубок страны между «Чеховскими Медведями» и «Университет-Невой» (34:22).Владимир Максимов: Мы победили, но очень многое не сделали в матче с «Университетом-Невой»Главный тренер «Чеховских Медведей» Владимир Максимов поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России против «Университета-Невы» (34:22).Дмитрий Торгованов: У «Университета-Невы» ушла половина основного состава, много молодежи теперь. Нам нужно времяГлавный тренер «Университета-Невы» Дмитрий Торгованов поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России против «Чеховских Медведей» (22:34).«Чеховские Медведи» разгромили «Университет-Неву» и завоевали Суперкубок РоссииВ матче за Суперкубок России «Чеховские Медведи» победили «Университет-Неву» со счетом 34:22.«Звезда» поддержала сборную РоссииИгроки гандбольной «Звезды» Виктория Климанцева, Мария Галай, Анна Шукалова и Татьяна Потапенко в понедельник болели за сборную России в матче с Уэльсом в одном из баров Москвы.Дарья Одрузова: Гумянов сказал, что в «Звезде» собирается новая молодая командаРазыгрывающая Дарья Одрузова, выступавшая на правах аренды за «Уфа-Алису», рассказала, почему решила продолжить карьеру в «Звезде».Алексей Гумянов: «Кубань» присоединяется к финансовым монстрамГлавный тренер «Звезды» Алексей Гумянов высказался о раскладе сил в женской суперлиге и перспективах своей команды в следующем сезоне.«Звезда» подписала контракт с ОдрузовойРазыгрывающая Дарья Одрузова стала игроком «Звезды». Детали контракта не называются.Листопад стала игроком «Звезды»Правая полусредняя Анастасия Листопад подписала контракт со «Звездой». Детали соглашения не разглашаются.«Звезда» подписала контракт с ШукаловойПравая крайняя «Луча» Анна Шукалова продолжит карьеру в «Звезде». Срок контракта не разглашается.«Чеховские медведи» в 15-й раз подряд выиграли чемпионат РоссииГандболисты подмосковного клуба «Чеховские медведи» во втором финальном матче обыграли «Пермских медведей» и в пятнадцатый раз подряд стали победителями чемпионата России.Гумянов возглавил «Звезду»Новым главным тренером «Звезды» стал Алексей Гумянов. В тренерском штабе остаются Денис Сайфулин и тренер вратарей Светлана Андрюшина.