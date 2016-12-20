«Арсенал» нашел замену Озилу и Санчесу в дортмундской «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.



По информации источника, над трансфером игрока сборной Германии раздумывает лондонский «Арсенал». Отмечается, что «пушкари» начнут переговоры по футболисту в случае ухода Месута Озила или Алексиса Санчеса.



Ранее сообщалось, что «Арсенал» пока не может договориться со своими лидерами о продлении контракта.

В нынешнем сезоне 27-летний Ройс провел во всех турнирах за «шмелей» 6 матчей, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 40 млн евро, а его контракт с немецким клубом рассчитан до 2019 года.

Добавим, что минувшим летом на Ройса пыталась приобрести «Барселона». Эту информацию подтвердил и сам игрок «Боруссии», заявив, что встречался с президентом каталонского клуба.