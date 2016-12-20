Шелви дисквалифицирован на пять матчей за проявления расизма

Полузащитник «Ньюкасла» Джонджо Шелви дисквалифицирован на пять матчей чемпионшипа и оштрафован на 100 тысяч фунтов за оскорбление соперника на почве расизма.

В матче с «Вулверхэмптоном» Шелви позволил себе оскорбительные выражение в адрес полузащитника из Марокко Ромена Саисса.

Кроме того, 24-летний британец должен будет пройти образовательные курсы при Футбольной ассоциации Англии.

В 22 матчах чемпионшипа Шелви забил три гола и сделал девять голевых передач.