Шелви дисквалифицирован на пять матчей за проявления расизма
Полузащитник «Ньюкасла»
Джонджо Шелви дисквалифицирован на пять матчей чемпионшипа и оштрафован на 100
тысяч фунтов за оскорбление соперника на почве расизма.
В матче с «Вулверхэмптоном» Шелви позволил себе оскорбительные выражение в адрес полузащитника из Марокко Ромена Саисса.
Кроме того, 24-летний британец должен будет пройти образовательные курсы при Футбольной ассоциации Англии.
В 22 матчах чемпионшипа Шелви забил три гола и сделал девять голевых передач.
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