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Шелви дисквалифицирован на пять матчей за проявления расизма

Источник:  Футбольная ассоциация АнглииКомментарии

Полузащитник «Ньюкасла» Джонджо Шелви дисквалифицирован на пять матчей чемпионшипа и оштрафован на 100 тысяч фунтов за оскорбление соперника на почве расизма.

В матче с «Вулверхэмптоном» Шелви позволил себе оскорбительные выражение в адрес полузащитника из Марокко Ромена Саисса.

Кроме того, 24-летний британец должен будет пройти образовательные курсы при Футбольной ассоциации Англии.

В 22 матчах чемпионшипа Шелви забил три гола и сделал девять голевых передач.

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