Александр Тарханов: Широков стал бы усилением для «Урала»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал возможное возвращение полузащитника Романа Широкова.

- Пока не знаю, окажется ли Широков в «Урале». Я его давно знаю, и он стал бы для нас усилением. Но сам Роман, насколько я понимаю, не говорил, что он хочет вернуться в футбол. Если он об этом объявит, обязательно с ним пообщаемся, - цитирует Тарханова «Спорт день за днем».

Ранее агент бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова Арсен Минасов сообщил, что его клиент может вернуться в футбол.

Напомним, 35-летний Широков завершил игровую карьеру в июле 2016 года. Полузащитник выступал за ЦСКА, «Торпедо-ЗИЛ», «Буревестник», «Истру», «Видное», «Сатурн», «Рубин», «Химки», «Зенит» и «Спартак».

За национальную команду Широков провел 56 матчей и забил 13 мячей.

