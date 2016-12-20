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Беттмэн и Фер обсудят возможность участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2018

Источник:  SportsnetКомментарии

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн и глава профсоюза игроков лиги Дональд Фер на этой неделе проведут новую встречу, на которой будет обсуждаться вопрос участия хоккеистов Лиги в олимпийском турнире 2018 года.

Напомним, НХЛ в обмен на разрешение игрокам поехать на Олимпиаду хочет добиться от профсоюза уступок по коллективному соглашению — в частности, продления срока нынешнего договора между сторонами ещена три года (до 2025). У сторон существуют и другие разногласия: в частности, вопрос о страховках.

По неофициальным данным, задержка в переговорном процессе также вызвана желанием игроков тщательно изучить недавно заключенные соглашения между лигами и спортсменами в МЛБ и НБА. Ранее стороны договорились, что окончательное решение по участию или неучастию представителей НХЛ в олимпийском турнире должно быть принято не позднее января 2017 года.

Напомним, звезды НХЛ принимают участие в Олимпиадах с 1998 года. За это время золотые медали Игр трижды завоевывали канадцы (2002, 2010, 2014), и по разу - чехи (1998) и шведы (2006). 

Зимняя Олимпиада 2018 года пройдет в южнокорейском Пхенчхане.


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