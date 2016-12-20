«Краснодар» поздравил Газинского с рождением ребенка

Как сообщает официальный сайт «Краснодара», в семье полузащитника Юрия Газинского родился ребенок.



Отмечается, что супруга футболиста «быков» Юрия Александра произвела на свет дочку.



«Весь коллектив клуба поздравляет чету Газинских с этим радостным и знаменательным событием! Желаем молодым папе с мамой и новорожденной здоровья, счастья. мирного неба над головой и как можно больше поводов для больших и маленьких семейных радостей!», – говорится в сообщении клуба.



Напомним, Газинский выступает за «Краснодар» с 2013 года. В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провел во всех турнирах 23 матча и забил 2 гола.



