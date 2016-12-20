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Сергей «Kefir» Никифоров стал победителем Strawberry Fields Cup 2016

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Российский киберфутболист футбольного клуба «Спартак» Сергей «Kefir» Никифоров победил благотворительном турнире Strawberry Fields Cup 2016 по FIFA 17.

В финальном матче Сергей обыграл Давида Сориано из клуба «Валенсия» со счетом 2:1.

Турнир проходил в студии телеканала Game Show. Киберспортсмены представляющие футбольные клубы ведущих европейских чемпионатов - Спартак, Валенсию, Шальке 04 и Легия разыграли призовой фонд в 5 000 долларов. Весь призовой фонд передан в благотворительный фонд «Галчонок» для помощи семье Ищук.

Запись турнира можно посмотреть по ссылке.

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