Сергей «Kefir» Никифоров стал победителем Strawberry Fields Cup 2016

читайте также

Виталий Мутко готов сыграть с Джанни Инфантино в киберфутбольном матче Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко готов сыграть с главой Международной федерации футбола Джанни Инфантино в киберфутбольном матче. Об этом Мутко сообщил на пресс-конференции.

Игроки Team Dignitas объяснили ситуацию с уходом из организации Бывшие игроки Team Dignitas по CS:GO прокомментировали ситуацию с уходом из организации.

Объявлены даты проведения финалов WESG Портал HLTV.org опубликовал даты проведения финалов World Electronic Sports Games.

Natus Vincere приглашена на DreamHack Masters Las Vegas 2017 Команда Natus Vincere получила прямое приглашение на турнир DreamHack Masters Las Vegas 2017 по CS:GO.

Valve поделилась подробностями весеннего трансферного окна Компания Valve поделилась подробностями весеннего трансферного окна.

Новый состав Natus Vincere по Dota 2 будет анонсирован 22-23 декабря Игрок команды Natus Vincere Виктор «GeneRaL» Нигрини в своей группе ВКонтаакте сообщил, что имена трех новых игроков состава по Dota 2 будут озвучены 22-23 декабря.

Игроки состава Team Dignitas по CS:GO покинули организацию Организацию Team Dignitas покинули датские игроки состава по Counter-Strike: Global Offensive.

OpTic Gaming заняла третье место в обновленном рейтинге лучших команд по CS:GO Портал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive после квалификации к ELEAGUE Major 2017.

Егор «JotM» Сурков: «Некоторые забытые герои стали вполне играбельны в новом патче» Аналитик студии RuHub и бывший игрок в Dota 2 Егор «JotM» Сурков поделился мнением о новом патче 7.00.

Йон «Orange» Уэстберг стал победителем SeatStory Cup VI по Hearthstone Швед Йон «Orange» Уэстберг из команды Alliance занял первое место на турнире SeatStory Cup VI по Hearthstone.

Virtus.pro заключила новые контракты с командой по CS:GO Организация Virtus.pro заключила новые контракты с командой по Counter-Strike: Global Offensive.

Team Dignitas получила приглашение на DreamHack Masters Las Vegas 2017 Датская команда Team Dignitas получила прямое приглашение на турнир DreamHack Masters Las Vegas 2017 по CS:GO.

Team EnVyUs стала чемпионом MLG Vegas 2016 по Overwatch Команда Team EnVyUs стала победителем турнира Major League Gaming Vegas 2016 по Overwatch.

Определились все участники финальной части ELEAGUE Major 2017 По итогам закрытой квалификации определились участники финальной части турнира ELEAGUE Major 2017 по CS:GO.

LW Red стала победителем IEM Gyeonggi по Overwatch Южнокорейская команда LW Red стала победителем турнира Intel Extreme Masters Gyeonggi по Overwatch.

Samsung Galaxy победила на IEM Gyeonggi по League of Legends Южнокорейская команда Samsung Galaxy стала чемпионом турнира Intel Extreme Masters Gyeonggi по League of Legends.

Evil Geniuses стала чемпионом China Top 2016 Команда Evil Geniuses стала победителем турнира China Top 2016 по Dota 2.

OpTic Gaming примет участие в DreamHack Masters Las Vegas 2017 Североамериканская команда OpTic Gaming получила прямое приглашение на турнир DreamHack Masters Las Vegas 2017 по CS:GO.

Team Spirit покинула квалификацию к ELEAGUE Major 2017 Российская команда выбыла из борьбы за путевку на ELEAGUE Major 2017.