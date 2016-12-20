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«Манчестер Юнайтед» требует за Депая 25 млн фунтов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью не рассчитывает на полузащитника Мемфиса Депая. Об этом сообщает издание Mirror.

Согласно информации источника, английский клуб готов отпустить игрока сборной Голландии в другой клуб, но намерен получить за него не меньше 25 млн фунтов. Отмечается, что футболист «красных дьяволов» является приоритетной трансферной целью «Эвертона» в грядущее трансферное окно. 

Ранее сообщалось, что на Депая также претендует московский «Спартак», «Милан и «Рома».

В нынешнем сезоне 22-летний голландец провел на клубном уровне 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 млн евро, а его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2019 года.

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