«Манчестер Юнайтед» требует за Депая 25 млн фунтов

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью не рассчитывает на полузащитника Мемфиса Депая. Об этом сообщает издание Mirror.



Согласно информации источника, английский клуб готов отпустить игрока сборной Голландии в другой клуб, но намерен получить за него не меньше 25 млн фунтов. Отмечается, что футболист «красных дьяволов» является приоритетной трансферной целью «Эвертона» в грядущее трансферное окно.



Ранее сообщалось, что на Депая также претендует московский «Спартак», «Милан и «Рома».



В нынешнем сезоне 22-летний голландец провел на клубном уровне 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 млн евро, а его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2019 года.