Петра Квитова: Я в шоке, но понимаю, что мне еще повезло. Могла не остаться в живых

Чешская теннисистка Петра Квитова рассказала о своей стычке с грабителем, который проник сегодня в ее дом.

«Большое спасибо всем за слова поддержки. Как вы, наверное, уже слышали, сегодня человек с ножом напал на меня. Пытаясь защититься, я получила серьезную травму левой руки. Я в шоке, но понимаю, что мне еще повезло. Могла не остаться в живых.



Травма действительно серьезная, и мне понадобится медицинская помощь, но, если вы знаете меня, знаете и то, что я буду бороться до конца. Еще раз большое спасибо за поддержку, а пока прошу дать мне возможность прийти в себя и восстановиться, не появляясь на публике», - написала теннисистка на своей странице в сети Facebook.

Преступник проник в дом спортсменки, который находится в городе Простеев. В результате столкновения с ним 26-летняя Квитова получила травму «рабочей» левой руки.

Отметим, что в начале декабря двукратная чемпионка Уимблдона также сломала кость стопы. Петра будет вынуждена пропустить начало сезона-2017.



За карьеру Петра Квитова выиграла 19 турниров WTA в одиночном разряде. В 2011 году она поднялась на вторую строчку мирового рейтинга.







