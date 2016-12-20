Сергей Шубенков: Надо быть святее папы римского в этой ситуации

Чемпион мира, барьерист Сергей Шубенков поделился мнением о возможном отстранение сборной России по биатлону от соревнований.

- Большие и грозные дядьки могут сопротивляться общему тренду и принимать правильные решения, потому что спорт не терпит бойкотов и отстранений на непонятных основаниях. А маленькие и щуплые дядьки принимают решения о том, что нас надо никуда не пускать.



Получается, нам припоминают этот доклад Макларена, Сочи-2014. Если у нас допинга в спортсменах не нашли, а его все никак не могут найти, то нас пытаются наказать за старое.



Я удивлен, что это происходит не за два дня до старта чемпионата мира, а, по крайней мере, за несколько месяцев.



К чему все это приведет? Не знаю, но ситуация, действительно тяжелая. Все будет использоваться против нас. Надо быть святее папы римского в этой ситуации. Тяжело, но что делать? – рассказал Шубенков в интервью «Спорт FM».

Напомним, глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен передал IBU список с 31 фамилией российских биатлонистов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

Президент IBU Андерс Бессеберг объявил о создании особой экспертной комиссии, которая должна проанализировать доказательную базу и принять решение о возможных санкциях. Ожидается, что итоговый вердикт комиссии будет озвучен 22 декабря.

Добавим, что лидер французской сборной Мартен Фуркад заявил: «Если в отношении России не будут приняты меры – призову биатлонистов к бойкоту».