Сергей Шубенков: Надо быть святее папы римского в этой ситуации
Чемпион мира, барьерист Сергей Шубенков поделился мнением о возможном отстранение сборной России по биатлону от соревнований.
- Большие и
грозные дядьки могут сопротивляться
общему тренду и принимать правильные
решения, потому что спорт не терпит
бойкотов и отстранений на непонятных
основаниях. А маленькие и щуплые дядьки
принимают решения о том, что нас надо
никуда не пускать.
Получается, нам припоминают этот доклад Макларена, Сочи-2014. Если у нас допинга в спортсменах не нашли, а его все никак не могут найти, то нас пытаются наказать за старое.
Я удивлен, что это происходит не за два дня до старта чемпионата мира, а, по крайней мере, за несколько месяцев.
К чему все это приведет? Не знаю, но ситуация, действительно тяжелая. Все будет использоваться против нас. Надо быть святее папы римского в этой ситуации. Тяжело, но что делать? – рассказал Шубенков в интервью «Спорт FM».
Напомним, глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен передал IBU список с 31 фамилией российских биатлонистов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.
Президент IBU Андерс Бессеберг объявил о создании особой экспертной комиссии, которая должна проанализировать доказательную базу и принять решение о возможных санкциях. Ожидается, что итоговый вердикт комиссии будет озвучен 22 декабря.
Добавим, что лидер французской сборной Мартен Фуркад заявил: «Если в отношении России не будут приняты меры – призову биатлонистов к бойкоту».