Акт сдачи стадиона на Крестовском подпишут без торжеств

Акт сдачи-приема стадиона на Крестовском острове подпишут без торжеств, сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

По его словам, «торжества начнутся, когда получим первый матч при полных трибунах». Акт ввода арены в эксплуатацию будет получен до конца года.

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Напомним, строительные работы на стадионе на Крестовском острове начались в 2007 и должны завершиться к 26 декабря 2016 года. В конце декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет первые игры на арене весной 2017 года. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Сумма, потраченная на строительство арены, составляет 42 миллиарда рублей.

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