Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Лада- : -ЦСКА
Хоккей  Динамо Москва- : -Спартак
Баскетбол  УНИКС- : -Галатасарай
Футбол  Боруссия- : -Аугсбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Акт сдачи стадиона на Крестовском подпишут без торжеств

Источник:  ТАССКомментарии

Акт сдачи-приема стадиона на Крестовском острове подпишут без торжеств, сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

По его словам, «торжества начнутся, когда получим первый матч при полных трибунах». Акт ввода арены в эксплуатацию будет получен до конца года.

 

Алексей Сорокин: Первый крупный матч на новом стадионе «Зенит» планирует в апреле

Напомним, строительные работы на стадионе на Крестовском острове начались в 2007 и должны завершиться к 26 декабря 2016 года. В конце декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет первые игры на арене весной 2017 года. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Сумма, потраченная на строительство арены, составляет 42 миллиарда рублей.  

Санкт-Петербург отдаст «Зениту» стадион на Крестовском острове за 1 рубль

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Анохин: ЧМ-2018 у России не отберутСразу же после избрания Президент Московской федерации футбола и председатель комитета пляжного футбола Российского футбольного союза дал краткое интервью нашему изданию.«Денисов был похож на яростного воина!» Ностальгия Спаллетти по «Зениту»«Денисов был похож на яростного воина!» Ностальгия Спаллетти по «Зениту»Экс-главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти в совместном проекте «Матч ТВ» и «Зенит ТВ» – о моментах своей карьеры в петербургском клубе.«Ювентус» не хочет платить за Витселя больше шести миллионов евро, трансфер под угрозой срываПереход полузащитника «Зенита» Акселя Витселя в «Ювентус» может сорваться. Об этом сообщают итальянские СМИ.Глава WADA: Надеемся, что РУСАДА и Московская антидопинговая лаборатория будут восстановлены к ЧМ-2018Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди сказал, что он надеется на восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до начала чемпионата мира по футболу 2018 года. Напомним, что турнир пройдет в России.Дмитрий Радченко: Мне кажется, красно-белых на весну не хватитБывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко поделился мнением о соперничестве питерской и московской команд в нынешнем чемпионате России.Кокорин возглавил медиарейтинг российских спортсменов за 2016 год, Дзюба – второй, Шарапова – третьяКомпания «Медиалогия» подготовила для агентства «Р-Спорт» медиарейтинг российских спортсменов за 2016 год. Возглавил его форвард «Зенита» и сборной России Александр Кокорин.Станислав Черчесов: В последней игре с Румынией ребята схватили идею игрыГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, определился ли он с базовой тактической схемой игры команды.Джузеппе Маротта: «Ювентус» ведет работу по трансферам Витселя и БетанкураГенеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подтвердил информацию о том, что клуб работает над приобретением полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.Станислав Черчесов: Интересы сборной должны в каких-то моментах превалировать над клубными деламиГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов не согласен с позицией клубов, которые задействуют футболистов в играх РФПЛ, но просят поберечь их в матчах национальной команды.ФИФА оштрафовала федерации футбола Англии, Украины, Аргентины, Чили, Колумбии и других стран за нарушения во время матчейФИФА опубликовала список футбольных федераций стран, наказанных за различные нарушения во время матчей квалификации чемпионата мира и товарищеских матчей.Агент Ломбертса: Николас обратился к Дюкову и Миллеру с просьбой отпустить его в другой клубАгент Сантуш Верхлуст, представляющий интересы защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, рассказал о позиции своего клиента.Александр Бубнов: «Спартаку» и ЦСКА не помешали бы плеймейкеры, «Зениту» нужен вратарь и центральный защитникФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился своим мнением о возможных приобретениях лидеров РФПЛ. Он рассказал, какие позиции требуют усиления.Представитель Витселя: Судя по прессе, «Зенит» был бы рад продать Акселя этой зимойПредставитель полузащитника «Зенита» Акселя Витселя Ален Гобле рассказал, куда все-таки может перейти футболист.Украинский журналист: Луческу хотел остаться в «Шахтере», но Ахметов решил не продлевать контрактГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу был намерен продолжать сотрудничество с «Шахтером». От подписания нового контракта в прошлом сезоне отказался владелец донецкого клуба Ринат Ахметов.Джанлуиджи Буффон: После ЧМ-2018 закончу карьеруДжанлуиджи Буффон: После ЧМ-2018 закончу карьеруВ свои тридцать восемь вратарь Джанлуиджи Буффон выдает очередной отличный сезон в «Ювентусе», в сборной и всерьез нацелился на ЧМ-2018.Джанни Инфантино: Бойкот или лишение России ЧМ-2018 не решит проблем с допингомПрезидент ФИФА Джанни Инфантино считает, что бойкот или лишение чемпионатов мира России или Катара не решит проблем с допингом.Сергей Анохин: Все скептики видят, что ЧМ-2018 у России уже не отнятьПрезидент Московской федерации футбола Сергей Анохин заявил, что никто не сможет отнять у России право на проведение ЧМ-2018.«Гент» заинтересован в приобретении ЛомбертсаЗащитник «Зенита» Николас Ломбертс заинтересовал бельгийский клуб «Гент».ФИФА: Мы не ведем расследования в отношении МуткоПресс-служба ФИФА прокомментировала информацию о возможном проведении расследования в отношении вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко. Они сообщили, что на данный момент такое расследование не ведется.«Бешикташ» заинтересован в подписании ЛомбертсаГлавный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш заинтересован в приобретении защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, сообщает Geripas.

Зенит
Зениткалендарьстатистика
Стадион на Крестовском острове
Стадион на Крестовском острове
ЧМ-2018
ЧМ-2018