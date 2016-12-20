Батшуайи не покинет «Челси» в зимнее трансферное окно

Главный тренер «Челси» Антонио Конте не собирается отпускать форварда Миши Батшуайи в другой клуб. Об этом сообщает издание The Guardian.



Согласно информации источника, специалист доволен отношением игрока к тренировкам и попросил руководство клуба не продавать футболиста в зимнее трансферное окно.



Ранее сообщалось, что боссы «синих» намерены избавиться от нападающего сборной Бельгии, который с момента своего перехода (минувшим летом), так и не сумел завоевать место в основе.



Батшуайи пополнил ряды «Челси» из «Марселя» за 39 млн евро. В нынешнем сезоне 23-летний форвард провел во всех турнирах 14 матчей, забил 5 голов и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в 25 млн евро, а его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2021 года.

Антонио Конте: «Челси» находится под серьезным давлением, но хочет побеждать