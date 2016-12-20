Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Лада- : -ЦСКА
Хоккей  Динамо Москва- : -Спартак
Баскетбол  УНИКС- : -Галатасарай
Футбол  Боруссия- : -Аугсбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Батшуайи не покинет «Челси» в зимнее трансферное окно

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте не собирается отпускать форварда Миши Батшуайи в другой клуб. Об этом сообщает издание The Guardian.

Согласно информации источника, специалист доволен отношением игрока к тренировкам и попросил руководство клуба не продавать футболиста в зимнее трансферное окно. 

Ранее сообщалось, что боссы «синих» намерены избавиться от нападающего сборной Бельгии, который с момента своего перехода (минувшим летом), так и не сумел завоевать место в основе.

Батшуайи пополнил ряды «Челси» из «Марселя» за 39 млн евро. В нынешнем сезоне 23-летний форвард провел во всех турнирах 14 матчей, забил 5 голов и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в 25 млн евро, а его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2021 года.

Антонио Конте: «Челси» находится под серьезным давлением, но хочет побеждать

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Джердан Шакири: «Бавария» отказалась продавать меня в «Ливерпуль» и «Атлетико»Будучи игроком мюнхенской «Баварии», полузащитник «Сток Сити» Джердан Шакири мог перейти в «Ливерпуль» или мадридский «Атлетико».Роман Широков: Нельзя исключать возможность, что возобновлю карьеруБывшего полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал возможность возобновления карьеры.«Манчестер Юнайтед» требует за Депая 25 млн фунтовТренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью не рассчитывает на полузащитника Мемфиса Депая. Об этом сообщает издание Mirror.«Арсенал» нашел замену Озилу и Санчесу в дортмундской «Боруссии»Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.Ильсур Метшин: «Рубин» заинтересован в приобретении МиранчукаПрезидент «Рубина», член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Ильсур Метшин прокомментировал интерес казанской команды к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку.Ильсур Метшин: Не могу сказать, останутся ли в «Рубине» Оздоев и СонгПрезидент «Рубина», член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Ильсур Метшин рассказал журналистам, что в «Рубине» готовы обсудить трансфер любого игрока.«Манчестер Юнайтед» заплатит 45 миллионов евро за Линделефа22-летний защитник сборной Швеции Виктор Линделеф близок к переходу из лиссабонской «Бенфики» в «Манчестер Юнайтед».Рекорд «Челси» и поиски англичан. Главные события 17-го тура АПЛРекорд «Челси» и поиски англичан. Главные события 17-го тура АПЛ«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях 17-го тура английской премьер-лиги.Феллайни может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Милан»Бельгийский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни в зимнее трансферное окно может стать игроком «Милана».Тибо Куртуа: Конте не так просто выбирать основной состав на матчВратарь «Челси» Тибо Куртуа поделился эмоциями от победы над «Кристал Пэлас» в матче 17-го тура АПЛ.Защитник «Аталанты» Кальдара близок к переходу в «Ювентус»«Ювентус» близок к приобретению защитника «Аталанты» Маттиа Кальдары. Об этом сообщают итальянские СМИ.Transfermarkt оценивает потенциального новичка «Спартака» Адриано в 6,5 миллионов евроФорвард «Милана» Луис Адриано стоит 6,5 миллионов евро. Такова оценка портала Transfermarkt.de.«Ювентус» не хочет платить за Витселя больше шести миллионов евро, трансфер под угрозой срываПереход полузащитника «Зенита» Акселя Витселя в «Ювентус» может сорваться. Об этом сообщают итальянские СМИ.Бывший защитник «ПСЖ», «Милана» и «Челси» Алекс завершил карьеруБразильский защитник Алекс объявил о завершении карьеры. Он завершил выступления в 34-летнем возрасте.«Вест Хэм», «Эвертон» и «Суонси» вступили в борьбу за форварда РБ «Лейпцига»Молодого нападающего германского клуба РБ «Лейпциг» Дейви Сельке хотят видеть в своих рядах несколько команд английской премьер-лиги.Александр Бубнов: В «Спартаке» Джикию ждет сильная конкуренцияФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о возможном трансфере защитника Георгия Джикии из «Амкара» в «Спартак».«Динамо» зимой может выкупить у ЦСКА Панченко за 1,8 млн евроМосковское «Динамо» в соответствии с условиями арендного соглашения может выкупить у ЦСКА нападающего Кирилла Панченко в зимнее трансферное окно за 1,8 млн евро, сообщает Fcdin.com.Роман Бабаев: ЦСКА не обращался в «Динамо» по поводу возвращения Панченко, но мы хотим сохранить егоГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию по поводу нападающего Кирилла Панченко, который на правах аренды играет за «Динамо». Он отметил, что клуб хочет продолжить сотрудничество с игроком, но не обращался в «Динамо» по поводу его скорого возвращения из аренды.Срна может стать игроком «Манчестер Сити» в случае срыва перехода в «Барселону»Интерес к защитнику «Шахтера» Дарио Срне проявляет «Манчестер Сити». Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo, которое ранее писало, что хорватский футболист близок к переходу в «Барселону».Джузеппе Маротта: «Ювентус» ведет работу по трансферам Витселя и БетанкураГенеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подтвердил информацию о том, что клуб работает над приобретением полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.

Челси
Челсикалендарьстатистика
Антонио Конте
Антонио Контевсе новости
Миши Батшуайи
Миши Батшуайивсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы