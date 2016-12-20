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«Барселона» изучит апелляцию «Реала» на запрет регистрировать новых игроков

Источник:  FourFourTwoКомментарии

Частично удовлетворенная апелляция «Реала» на решение ФИФА запретить клубу регистрировать новых игроков в течение двух трансферных окон привлекла внимание «Барселоны», которая проиграла аналогичное дело.

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что чемпионы Испании внимательно изучат, как «Реалу» удалось сократить запрет вдвое.

Напомним, в январе 2016 года «Реалу» запретили заявлять новичков в течение двух лет из-за нарушений правил переходов игроков до 18 лет. Но во вторник «Реал» добился сокращения срока и сможет выйти на трансферный рынок ближайшим летом.

«Мы поговорим с юристами. Это та же юридическая фирма. Мы поговорим, чтобы понять, в чем дела отличаются друг от друга. Я надеюсь, эти отличия есть, но я не знаю в чем они», – сказал Бартомеу.

Напомним, в 2014 году «Барселона» была также наказана запретом на регистрацию новых игроков.

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