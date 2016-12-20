Роман Широков: Нельзя исключать возможность, что возобновлю карьеру

Бывшего полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал возможность возобновления карьеры.

– Да, исключать, что возобновлю карьеру нельзя, в данный момент я открыт для предложений, можно обращаться, – цитирует Широкова «Р-Спорт».

Ранее агент бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова Арсен Минасов сообщил, что его клиент может вернуться в футбол.

Напомним, 35-летний Широков завершил игровую карьеру в июле 2016 года. Полузащитник выступал за ЦСКА, «Торпедо-ЗИЛ», «Буревестник», «Истру», «Видное», «Сатурн», «Рубин», «Химки», «Зенит» и «Спартак». За национальную команду Широков провел 56 матчей и забил 13 мячей.