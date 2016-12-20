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Джердан Шакири: «Бавария» отказалась продавать меня в «Ливерпуль» и «Атлетико»

Источник:  Spox.comКомментарии

Будучи игроком мюнхенской «Баварии», полузащитник «Сток Сити» Джердан Шакири мог переехать в чемпионат Англии или Испании.

«Брендан Роджерс несколько раз звал меня в «Ливерпуль» перед стартом чемпионата мира в Бразилии, однако, «Бавария» ответила отказом. Также у меня было предложение от «Атлетико», – приводит слова футболиста Spox.

Напомним, полузащитник сборной Швейцарии покинул немецкий клуб в январе 2014 года, став игроком миланского «Интера». А в августе того же года Шакири переехал в чемпионат Англии, подписав контракт со «Сток Сити».

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