Джердан Шакири: «Бавария» отказалась продавать меня в «Ливерпуль» и «Атлетико»

Будучи игроком мюнхенской «Баварии», полузащитник «Сток Сити» Джердан Шакири мог переехать в чемпионат Англии или Испании.

«Брендан Роджерс несколько раз звал меня в «Ливерпуль» перед стартом чемпионата мира в Бразилии, однако, «Бавария» ответила отказом. Также у меня было предложение от «Атлетико», – приводит слова футболиста Spox.

Напомним, полузащитник сборной Швейцарии покинул немецкий клуб в январе 2014 года, став игроком миланского «Интера». А в августе того же года Шакири переехал в чемпионат Англии, подписав контракт со «Сток Сити».