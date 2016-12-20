CAS сократил трансферный запрет «Реала» до января 2017 года
Как сообщает официальный сайт мадридского «Реала», Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок запрета на регистрацию новых футболистов.
Отмечается, что испанский клуб сможет осуществлять трансферы уже летом 2017 года. Изначально речь шла запрете на регистрацию игроков в течение двух трансферных окон.
Напомним, мадридский клуб подвергся санкциям за нарушения регламента при заявке несовершеннолетних футболистов.
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