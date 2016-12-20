CAS сократил трансферный запрет «Реала» до января 2017 года

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Криштиану Роналду станет игроком года по версии ФИФА Форвард «Реала» Криштиану Роналду будет признан игроком года по версии ФИФА, сообщает Mundo Deportivo.

ФИФА дисквалифицировала домашний стадион сборной Чили за гомофобские кричалки фанатов Домашний стадион сборной Чили по футболу дисквалифицирован на два матча, сообщает официальный сайт ФИФА.

Бывший президент Гондураса получил пожизненную дисквалификацию от ФИФА Экс-президент Гондураса Рафаэль Кальехас, который также ранее был главой местной федерации футбола, пожизненно дисквалифицирован ФИФА. Ему запрещено участие в любой футбольной деятельности.

ФИФА оштрафовала федерации футбола Англии, Украины, Аргентины, Чили, Колумбии и других стран за нарушения во время матчей ФИФА опубликовала список футбольных федераций стран, наказанных за различные нарушения во время матчей квалификации чемпионата мира и товарищеских матчей.

Сергей Анохин: Все скептики видят, что ЧМ-2018 у России уже не отнять Президент Московской федерации футбола Сергей Анохин заявил, что никто не сможет отнять у России право на проведение ЧМ-2018.

Рамос выразил надежду, что Хамес не покинет «Реал» Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал информацию, согласно которой его одноклубник Хамес Родригес принял решение покинуть «сливочных» в январе 2017 года.

«Арсенал» планирует воспользоваться ситуацией Иско в «Реале» Полузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон может покинуть команду в январе 2017 года.

«Челси» планирует приобрести Хамеса за 75 млн фунтов Тренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте намерен укрепить состав команды в грядущее трансферное окно. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

ФИФА: Мы не ведем расследования в отношении Мутко Пресс-служба ФИФА прокомментировала информацию о возможном проведении расследования в отношении вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко. Они сообщили, что на данный момент такое расследование не ведется.

Зинедин Зидан: Нас озадачило, как много игроки «Касимы Антлерс» бегали и боролись Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после финального матча клубного чемпионата мира против «Касимы Антлерс». Напомним, «Реал» обыграл японский клуб в дополнительное время со счетом 4:2.

Криштиану Роналду: Я привык к критике и доказываю все на футбольном поле Форвард «Реала» Криштиану Роналду подвел итоги финального матча клубного чемпионата мира с «Касима Антлерс» (4:2) и всего 2016 года.

«Реал» завоевал 21-й международный титул и вышел на первое место по этому показателю Победа в клубном чемпионате мира в Японии стала для «Реала» 21-м международным титулом. Это позволило испанскому клубу выйти на единоличное первое место среди всех клубов мира, опередив «Аль-Ахли» из Египта и «Барселону».

Хет-трик Роналду принес «Реалу» победу в финале клубного чемпионата мира Мадридский «Реал» стал победителем клубного чемпионата мира, проходящего в Японии.

Виталий Мутко: Никаких уведомлений из ФИФА я не получал Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал, что не получал никаких уведомлений от ФИФА.

Президента «Реала» сконяли купить игрока, устроив вечеринку с проститутками Президента мадридского «Реала» Флорентино Переса в 2013 году пытались склонить к приобретению полузащитника «Севильи» Жоффре Кондогбиа, организовав вечеринку с женщинами легкого поведения.

Икер Касильяс: Уйти из «Реала» - мое лучшее решение Голкипер «Порту» Икер Касильяс рассказал об обстоятельствах своего ухода из мадридского «Реала».

Джанни Инфантино: Система видеоповторов прекрасно зарекомендовала себя Президент ФИФА Джанни Инфантино доволен тем, как проходит эксперимент с использованием судьями видеоповторов на клубном чемпионате мира в Японии.

CAS отклонил иск «Реала» к «Бенфике» по трансферу Гарая в «Зенит» Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить иск мадридского «Реала» против «Бенфики», связанный с переходом в «Зенит» защитника Эсекиэля Гарая летом 2014 года, сообщает A Bola.