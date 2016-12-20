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Ули Хенесс: Я бы поддержал отмену правила «50+1» в немецком футболе

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал о том, что может помочь клубам бундеслиги сохранить конкурентоспособность на европейской арене. 

- Матч с «Лейпцигом» будет особенным, в этом нет сомнений. Независимо от того, что «Лейпциг» проиграл в Ингольштадте, в нашей игре определится лидер чемпионата.

В Германии к клубу из Лейпцига неоднозначное отношение. Но те, кто спокойно воспринимают «Байер» и «Вольфсбург», должны нормально относиться и к проекту «Ред Булл». Концерн либо может поддерживать футбольный клуб, либо не может.

Лично я за то, чтобы правило «50+1» в нашей стране отменили. В международном футболе такого правила нет, а немецким клубам нужно оставаться конкурентоспособными.

25 процентов акций «Баварии» мы уже передали Adidas, Allianz и Audi. В будущем мы хотели бы продолжить такую политику, – заявил Хенесс.

Правило «50+1», действующее в немецком футболе, не позволяет командам переходить под полный контроль одного физического лица или одной компании. По регламенту, 50% + 1 акция должны принадлежать членам клуба, которые делают ежегодные взносы. 

Напомним, 21 декабря в центральном матче 16-го тура бундеслиги действующие чемпионы Германии на своем поле сыграют с клубом «РБ Лейпциг», занимающим вторую строчку в турнирной таблице.

Коррида на «Альянце». Превью главного матча осени в немецкой бундеслиге

Матч

Бавария - РБ Лейпциг

Место и дата

21 декабря 22:00, Альянц Арена, Текстовая трансляция

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