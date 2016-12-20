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Майк Кинэн: С «Металлургом» мы добились великолепного успеха

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Бывший главный тренер сборной Канады и магнитогорского «Металлурга» Майк Кинэн поделился впечатлениями от работы в магнитогорском «Металлурге».

- Не было много сложностей, мы добились великолепного успеха. Но мы провели некоторые изменения в мой первый год работы. А самым сложным было научить их как выигрывать. Единственным игроком, кто выигрывал кубок, был Зарипов. Никто больше не выигрывал. Поэтому научить элементам побед было необходимо для того, чтобы идти по сезону и единственным решением для победы в Кубке Гагарина. Это был вызов для меня в Магнитогорске. Развивать идею, развивать систему, - цитирует Кинэна «Спорт FM».

Напомним, Кинэн работал с «Магнитной» в качестве главного тренера с мая 2013 по октябрь 2015 года. Затем перешел на пост советника клуба, уступив прежнюю должность Илье Воробьеву.

В 2014 и 2016 годах команда из Магнитогорска завоевала Кубок Гагарина. В конце апреля 2016 Кинэн завершил сотрудничество с магнитогорским «Металлургом».

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