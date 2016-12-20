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Виталий Мутко: ЧМ-2018 застрахован

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент РФС Виталий Мутко на пресс-конференции по итогам исполкома объяснил, почему Чм-2018 отнять у России будет непросто.

- Мне, конечно, приятно, что обо мне говорят в британском парламенте (о том, что комитет ФИФА по этике собирает информацию для того, чтобы открыть дело против Мутко. - Прим. Ред.). Есть ли в связи с этим угроза потери ЧМ-2018? Знаете, можно утром проснуться и вам скажут: «Я забираю у вас чемпионат мира». Что значит «забираю»? Заплати деньги, а потом забирай. С этой точки зрения ЧМ-2018 застрахован. На сколько? Не скажу», - сказал Мутко.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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