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Виталий Мутко: С апреля Фернандес сможет играть за сборную России. Но попробуем его задействовать уже в марте

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент РФС Виталий Мутко на пресс-конференции по итогам исполкома рассказал, когда защитник ЦСКА Марио Фернандес сможет сыграть за сборную России.

- Фернандес сможет играть за сборную с разрешения ФИФА с какого-то числа апреля. А товарищеская игра запланирована на 24 марта. Думаю, мы договоримся с соперником, чтобы Марио смог выйти на поле уже в этом матче. Дай Бог, чтобы он был здоров и попал в состав. Но паспорт никому не дает гарантий попадания в состав, если ты этого не заслуживаешь, - говорит Мутко.

Напомним, Фернандес провел лишь одну встречу в составе сборной Бразилии. Было это в октябре 2014 года, когда Марио вышел на замену в товарищеском матче против Японии. Ну а поскольку в Россию Фернандес переехал в конце весны 2012 года, то как раз с мая 2017 года он может быть вызван в нашу национальную команду.

За четыре года в ЦСКА Марио завоевал шесть титулов: трижды он становился чемпионом России, дважды - Суперкубка страны и один раз выиграл Кубок России.

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