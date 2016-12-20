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Майк Кинэн: Сборную Канады очень сложно обыграть на Кубке мира

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Бывший главный тренер сборной Канады и магнитогорского «Металлурга» Майк Кинэн поделился мнением, почему так трудно обыграть канадцев на Кубке мира.

- Я думаю, что чемпионаты мира бывают разными для команды Канады, потому что многие игроки недоступны в это время. А вот для Кубка мира Канада имеет очень широкий выбор игроков. И очень сложно их обыграть, потому, как лучшие игроки могут участвовать, - цитирует Кинэна «Спорт FM».

Напомним, Майк Кинэн в 1994 году привел «Нью-Йорк Рейнджерс» к победе в розыгрыше Кубка Стэнли, а сборная Канады под его руководством выиграла Кубок Канады в 1987 и 1991 годах.

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