Майк Кинэн: Сборную Канады очень сложно обыграть на Кубке мира

Бывший главный тренер сборной Канады и магнитогорского «Металлурга» Майк Кинэн поделился мнением, почему так трудно обыграть канадцев на Кубке мира.

- Я думаю, что чемпионаты мира бывают разными для команды Канады, потому что многие игроки недоступны в это время. А вот для Кубка мира Канада имеет очень широкий выбор игроков. И очень сложно их обыграть, потому, как лучшие игроки могут участвовать, - цитирует Кинэна «Спорт FM».

Напомним, Майк Кинэн в 1994 году привел «Нью-Йорк Рейнджерс» к победе в розыгрыше Кубка Стэнли, а сборная Канады под его руководством выиграла Кубок Канады в 1987 и 1991 годах.