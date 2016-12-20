Луис Энрике: Ракитич? Не собираюсь оправдываться перед игроком за те или иные решения

Главный тренер «Барселоны» Лиус Энрике высказался о положении в команде полузащитника Ивана Ракитича.



Ранее сообщалось, что игрок остался недоволен решением наставника оставить его в запасе на матч с менхенгладбахской «Боруссией» (4:0), а также дерби с «Эспаньолом» (4:1).



«Не собираюсь оправдываться перед игроком за те или иные решения. Иван был и будет одним из лучших футболистов «Барселоны». Я, как главный тренер, должен принять критику, и я буду это делать, но для меня на первом месте стоят успехи команды. Я доволен отношением Ракитича к делу. Больше мне добавить нечего», – приводит слова специалиста Goal.

Ранее сообщалось, что хорватский полузащитник может перейти в «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник сине-гранатовых провел во всех турнирах 18 матчей, забил 2 гола и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 50 млн евро, а его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2019 года.

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