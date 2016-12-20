ФК «Копенгаген» откроет киберспортивное подразделение

Датский футбольный клуб «Копенгаген» планирует открыть киберспортивное подразделение.



Клуб планирует инвестировать в такие дисциплины, как Counter-Strike: Global Offensive, FIFA и Dota 2.



«Мы следим за ходом событий в киберспорте, как другие крупные футбольные клубы. Это захватывающая область и «Копенгаген» хочет быть ее частью в будущем. Только время покажет, когда это произойдет», - заявил управляющий директор ФК «Копенгаген» Андерс Хёршольт.



Напомним, что свои киберспортивные подразделения открыли множество футбольных клубов, таких как «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Валенсия», «Бешикташ», «Шальке-04», «Вест Хэм», «Аякс», «ПСЖ» а так же российская «Волга», «УФА» и «Спартак».



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