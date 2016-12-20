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Неманья Матич: Батшуайи получает много пользы от работы с Диего Костой

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Челси» Неманья Матич – о ситуации форварда «синих» Миши Батшуайи, который проигрывает борьбу за место в основе испанскому нападающему Диего Косте.

«Диего не примет участия в матче с «Борнмутом», но, надеюсь, Миши станет футболистом, который повлияет на результат. Если это произойдет, это будет хорошо для нас. Он, без сомнения, является отличным нападающим, поэтому «Челси» и приобрел его. Я уверен, если в следующем матче у него появится возможность забить, он ей воспользуется.

Конечно, Батшуайи получает много пользы от работы с Костой. У меня была такая же ситуация 7 лет назад. Я извлек много пользы, наблюдая за игрой Фрэнка Лэмпарда, Михаэля Баллака и Майкла Эссьена. Миши получает отличный опыт, наблюдая за игрой Диего», – цитирует Матича клубная пресс-служба.

Отметим, что 23-летний Батшуайи еще ни разу не появлялся в стартовом составе «Челси».

В нынешнем сезоне бельгийский форвард провел во всех турнирах 14 матчей, забил 5 голов и отдал одну голевую передачу.  

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