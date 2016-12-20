Андрей Лунев: Пишут от моего имени какую-то ерунду. Я ничего никому не говорил
Вратарь «Уфы» Андрей Лунев в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» опроверг информацию о том, что будет проходить медосмотр в «Зените».
- Я пока не собираюсь ничего проходить. То, что написали в СМИ - все ерунда. Я заболел и нахожусь в Москве. Какое медобследование, если человек болеет?
- Значит, медосмотр отложен или о нем не было и речи?
- Я не знаю, этот вопрос лучше задать Шамилю Камиловичу Газизову - генеральному директору «Уфы». Я ничего не решаю.
- Наши коллеги дали вашу прямую речь.
- Пишут от моего имени какую-то ерунду. Я вообще ничего никому не говорил. Только-только из метро вышел, и у меня связь появилась. Зашел в интернет: читаю, что я там кому-то что-то сказал. Что это за бред? - сказал Лунев корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге»
Напомним, ранее в СМИ появились слова Лунева о том, что он пройдет медосмотр в «Зените» в среду, 21 декабря.
В текущем сезоне Лунев принял участие в 10 матчах РФПЛ, пропустил семь мячей и шесть встреч провел на ноль.