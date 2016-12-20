Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Лада3 : 4ЦСКА
Хоккей  Динамо Москва0 : 0Спартак
Баскетбол  УНИКС48 : 36Галатасарай
Футбол  Боруссия- : -Аугсбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Лунев: Пишут от моего имени какую-то ерунду. Я ничего никому не говорил

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Вратарь «Уфы» Андрей Лунев в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» опроверг информацию о том, что будет проходить медосмотр в «Зените». 

- Я пока не собираюсь ничего проходить. То, что написали в СМИ - все ерунда. Я заболел и нахожусь в Москве. Какое медобследование, если человек болеет?

- Значит, медосмотр отложен или о нем не было и речи? 
- Я не знаю, этот вопрос лучше задать Шамилю Камиловичу Газизову - генеральному директору «Уфы». Я ничего не решаю. 

- Наши коллеги дали вашу прямую речь. 
- Пишут от моего имени какую-то ерунду. Я вообще ничего никому не говорил. Только-только из метро вышел, и у меня связь появилась. Зашел в интернет: читаю, что я там кому-то что-то сказал. Что это за бред? - сказал Лунев корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге»

Напомним, ранее в СМИ появились слова Лунева о том, что он пройдет медосмотр в «Зените» в среду, 21 декабря.

В текущем сезоне Лунев принял участие в 10 матчах РФПЛ, пропустил семь мячей и шесть встреч провел на ноль.

Шамиль Газизов: Лунев в «Зените». Ищем замену

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шамиль Газизов: Лунев в «Зените». Ищем заменуГенеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил факт перехода в «Зенит» вратаря Андрея Лунева.Акт сдачи стадиона на Крестовском подпишут без торжествАкт сдачи-приема стадиона на Крестовском острове подпишут без торжеств, сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.«Денисов был похож на яростного воина!» Ностальгия Спаллетти по «Зениту»«Денисов был похож на яростного воина!» Ностальгия Спаллетти по «Зениту»Экс-главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти в совместном проекте «Матч ТВ» и «Зенит ТВ» – о моментах своей карьеры в петербургском клубе.Лунев признан лучшим игроком «Уфы» в ноябре-декабреГолкипер «Уфы» Андрей Лунев победил в голосовании болельщиков клуба по выбору лучшего игрока команды в ноябре-декабре.«Ювентус» не хочет платить за Витселя больше шести миллионов евро, трансфер под угрозой срываПереход полузащитника «Зенита» Акселя Витселя в «Ювентус» может сорваться. Об этом сообщают итальянские СМИ.Дмитрий Радченко: Мне кажется, красно-белых на весну не хватитБывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко поделился мнением о соперничестве питерской и московской команд в нынешнем чемпионате России.Кокорин возглавил медиарейтинг российских спортсменов за 2016 год, Дзюба – второй, Шарапова – третьяКомпания «Медиалогия» подготовила для агентства «Р-Спорт» медиарейтинг российских спортсменов за 2016 год. Возглавил его форвард «Зенита» и сборной России Александр Кокорин.Джузеппе Маротта: «Ювентус» ведет работу по трансферам Витселя и БетанкураГенеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подтвердил информацию о том, что клуб работает над приобретением полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.Агент Ломбертса: Николас обратился к Дюкову и Миллеру с просьбой отпустить его в другой клубАгент Сантуш Верхлуст, представляющий интересы защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, рассказал о позиции своего клиента.Александр Бубнов: «Спартаку» и ЦСКА не помешали бы плеймейкеры, «Зениту» нужен вратарь и центральный защитникФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился своим мнением о возможных приобретениях лидеров РФПЛ. Он рассказал, какие позиции требуют усиления.Представитель Витселя: Судя по прессе, «Зенит» был бы рад продать Акселя этой зимойПредставитель полузащитника «Зенита» Акселя Витселя Ален Гобле рассказал, куда все-таки может перейти футболист.Украинский журналист: Луческу хотел остаться в «Шахтере», но Ахметов решил не продлевать контрактГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу был намерен продолжать сотрудничество с «Шахтером». От подписания нового контракта в прошлом сезоне отказался владелец донецкого клуба Ринат Ахметов.Андрей Лунев: После звонка из банка подумал, что пора заканчивать с футболомАндрей Лунев: После звонка из банка подумал, что пора заканчивать с футболом25-летний вратарь «Уфы» Андрей Лунев – одно из главных открытий первой части сезона РФПЛ.«Гент» заинтересован в приобретении ЛомбертсаЗащитник «Зенита» Николас Ломбертс заинтересовал бельгийский клуб «Гент».«Зря нагнетают – Акинфеев все равно первый». Премьера рубрики «Рейтинг Ловчева»«Зря нагнетают – Акинфеев все равно первый». Премьера рубрики «Рейтинг Ловчева»«Советский спорт» продолжает подводить итоги первой части сезона. На этой неделе мы запускаем «Рейтинг Ловчева».Андрей Лунев: Впечатлила атмосфера перед «Спартаком», а на «Локомотиве» пробрало до мурашекВратарь «Уфы» Андрей Лунев, ставший одним из открытий в этом сезоне РФПЛ, рассказал о своих первых матчах в лиге.«Бешикташ» заинтересован в подписании ЛомбертсаГлавный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш заинтересован в приобретении защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, сообщает Geripas.Витсель отказался от перехода в «Челси» ради «Ювентуса»Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель отклонил предложение «Челси», так как согласовал условия контракта с «Юветусом».«Зенит» в роли душечки. Колонка Юрия Цыбанева«Зенит» в роли душечки. Колонка Юрия ЦыбаневаБразильское пополнение «Зенита» не заставило долго себя ждать.Полузащитник «Сантоса» отказался переходить в «Зенит»19-летний футболист «Сантоса» Тиагу Майа отказался от перехода в «Зенит».

Зенит
Зениткалендарьстатистика
Андрей Лунев
Андрей Луневвсе новости