Андрей Лунев: Пишут от моего имени какую-то ерунду. Я ничего никому не говорил

Вратарь «Уфы» Андрей Лунев в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» опроверг информацию о том, что будет проходить медосмотр в «Зените».



- Я пока не собираюсь ничего проходить. То, что написали в СМИ - все ерунда. Я заболел и нахожусь в Москве. Какое медобследование, если человек болеет?

- Значит, медосмотр отложен или о нем не было и речи?

- Я не знаю, этот вопрос лучше задать Шамилю Камиловичу Газизову - генеральному директору «Уфы». Я ничего не решаю.

- Наши коллеги дали вашу прямую речь.

- Пишут от моего имени какую-то ерунду. Я вообще ничего никому не говорил. Только-только из метро вышел, и у меня связь появилась. Зашел в интернет: читаю, что я там кому-то что-то сказал. Что это за бред? - сказал Лунев корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге»



Напомним, ранее в СМИ появились слова Лунева о том, что он пройдет медосмотр в «Зените» в среду, 21 декабря.

В текущем сезоне Лунев принял участие в 10 матчах РФПЛ, пропустил семь мячей и шесть встреч провел на ноль.

Шамиль Газизов: Лунев в «Зените». Ищем замену