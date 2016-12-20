Президент WBC: Информация о положительном допинг-тесте Поветкина меня просто шокировала

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман рассказал о том, при каких обстоятельствах он узнал о положительной допинг-пробе российского тяжеловеса Александра Поветкина.

- Когда я собирался сесть на самолет из Майами в Мехико, чтобы лететь домой, зазвонил мой телефон. Это была доктор Маргарет Гудман из VADA. Она сообщила, что в допинг-пробе Александра Поветкина было обнаружено запрещенное вещество — анаболический стероид, всего за 20 часов до титульного боя с Бермейном Стиверном. Я был просто шокирован. Сразу рассказал об этом своей жене, - цитирует Сулеймана World Boxing News.

Напомним, WBC отказался санкционировать бой Поветкин - Стиверн после получения информации о положительном допинг-тесте россиянина. В его анализах были обнаружены следы применения остарина.

Стиверн в свою очередь отказался выйти на ринг в Екатеринбурге при таких условиях. Его заменил француз Йоан Дюопа. Александр Поветкин нокаутировал его шестом раунде.

До середины января 2017 года WBC завершит расследование этого допингового случая и примет решение о возможных санкциях.

