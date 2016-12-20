Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Лада3 : 4ЦСКА
Хоккей  Динамо Москва0 : 0Спартак
Баскетбол  УНИКС48 : 36Галатасарай
Футбол  Боруссия- : -Аугсбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Президент WBC: Информация о положительном допинг-тесте Поветкина меня просто шокировала

Источник:  World Boxing NewsКомментарии

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман рассказал о том, при каких обстоятельствах он узнал о положительной допинг-пробе российского тяжеловеса Александра Поветкина.

- Когда я собирался сесть на самолет из Майами в Мехико, чтобы лететь домой, зазвонил мой телефон. Это была доктор Маргарет Гудман из VADA. Она сообщила, что в допинг-пробе Александра Поветкина было обнаружено запрещенное вещество — анаболический стероид, всего за 20 часов до титульного боя с Бермейном Стиверном. Я был просто шокирован. Сразу рассказал об этом своей жене, - цитирует Сулеймана World Boxing News.

Напомним, WBC отказался санкционировать бой Поветкин - Стиверн после получения информации о положительном допинг-тесте россиянина. В его анализах были обнаружены следы применения остарина.

Стиверн в свою очередь отказался выйти на ринг в Екатеринбурге при таких условиях. Его заменил француз Йоан Дюопа. Александр Поветкин нокаутировал его шестом раунде.

До середины января 2017 года WBC завершит расследование этого допингового случая и примет решение о возможных санкциях.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Маурисио Сулейман: Два отмененных титульных боя Поветкина нанесли WBC серьезный уронПрезидент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что два отмененных боя за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) с участием россиянина Александра Поветкина нанесли организации серьезный урон.Константин Генич – о ситуации Поветкина: Как можно провалить допинг-тест в день боя? Вот как?Комментатор телеканала «Матч ТВ» высказался о ситуации российского боксера Александра Поветкина, который в преддверии поединка с Бермейном Стиверном, был уличен в употреблении допинга.Дон Кинг: Печально, но Поветкин стал настоящим позоромАмериканский промоутер Дон Кинг, представляющий интересы канадского боксера Бермейна Стиверна, рассказал о своем отношении к россиянину Александру Поветкину.Андрей Рябинский: Поветкин не принимал допинг умышленно. 100 процентов!Андрей Рябинский: Поветкин не принимал допинг умышленно. 100 процентов!Глава промоутерской компании «Мир бокса» рассказал об обстоятельствах отмененного и состоявшегося боев в Екатеринбурге.Андрей Рябинский: Мы с Поветкиным против допинга – это отвратительная штукаГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский выразил уверенность, что Александр Поветкин не употреблял допинг умышленно. Напомним, что положительная проба на остарин стала причиной отменой его боя с Бермейном Стиверном.Андрей Рябинский: У Дюопа 49-й размер ноги, где взять такие боксерки?Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский объяснил, почему соперник Александра Поветкина Йоан Дюопа проводил бой в кроссовках. Напомним, что Александр одержал победу нокаутом.Юрий Арбачаков: Решение о продолжении или завершении карьеры Поветкин должен принять самПервый российский чемпион мира на профессиональном ринге Юрий Арбачаков прокомментировал допинговое дело тяжеловеса Александра Поветкина.Йоан Дюопа: Результаты обследования хорошие, только нос сломанФранцузский тяжеловес Йоан Дюопа заявил, что получил перелом носа в поединке с россиянином Александром Поветкиным, который прошел в субботу в Екатеринбурге.Дон Кинг готовит судебный иск против промоутеров ПоветкинаПромоутер канадского тяжеловеса Бермейна Стиверна Дон Кинг намерен подать в суд на компанию «Мир бокса» за срыв поединка его клиента против Александра Поветкина.WBC завершит расследование допингового дела Поветкина в 2017 годуВсемирный боксерский совет завершит расследование в отношении подозреваемого в употреблении запрещенного препарата россиянина Александра Поветкина в начале 2017 года.Дюопа, конечно, жаль. Но за Поветкина куда обиднееДюопа, конечно, жаль. Но за Поветкина куда обиднееКорреспондент «Советского спорта» Владислав Усачев о том, почему российский боксер Александра Поветкин не заслужил всеобщего разноса.Дюопа в бою с Поветкиным получил легкое сотрясение мозгаФранцузский боксер Йоанн Дюопа не получил серьезных повреждений в субботнем бою с Александром Поветкиным в Екатеринбурге, сообщает «Р-Спорт».Павел Колобков: Если Поветкин употреблял допинг, будет наказан!Павел Колобков: Если Поветкин употреблял допинг, будет наказан!Министр спорта России Павел Колобков – о «Харламов Трофи», украденной клюшке и ситуации с Поветкиным.Виталий Мутко: Если бы сборная играла в субботу, рейтинги были бы вышеВиталий Мутко: Если бы сборная играла в субботу, рейтинги были бы вышеВиталий Мутко оценил игру сборной на Кубке Первого канала и прокомментировал отказ Первого канала транслировать матчи турнира.Александр Поветкин: Сложилось впечатление, что Стиверн вообще не тренировалсяРоссийский боксер Александр Поветкин поделился своими впечатлениями от проведённого боя с французом Йоанном Дюопа, а также рассказал о ситуации с проваленным допинг-тестом.Бокс уехал, клоуны остались. Дзичковский – о странном шоу с участием ПоветкинаБокс уехал, клоуны остались. Дзичковский – о странном шоу с участием ПоветкинаОбозреватель «Советского спорта» – о бое Поветкина и превращении российского спорта в шоу-бизнес.Андрей Рябинский: Не снимаем с себя вины за ситуацию с боем ПоветкинаПрезидент промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал ситуацию вокруг российского боксера тяжелого веса Александра Поветкина, который сегодня нокаутировал француза Йоана Дюопа. Он заявил, что признает свою вину за отмену боя против Бермейна Стиверна.Кирилл Пчельников: Поветкин провел блестящий бой, он был готов к поединку со СтиверномПромоутер Кирилл Пчельников прокомментировал ситуацию вокруг российского боксера тяжелого веса Александра Поветкина, который сегодня нокаутировал француза Йоана Дюопа. Он считает, что Александр был готов сражаться с Бермейном Стиверном.Андрей Рябинский: Ситуация с допингом может привести к завершению карьеры ПоветкинаПрезидент промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал ситуацию вокруг российского боксера тяжелого веса Александра Поветкина, который сегодня нокаутировал француза Йоана Дюопа. Он не исключил, что Александр может завершить карьеруВиталий Мутко: Конечно, Поветкина жалко. Какая-то несуразность вокруг нас происходитВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко после боя Александр Поветкин – Йоан Дюпуа, в котором россиянин победил нокаутом. Также он высказал свое мнение об отмене боя Поветкин – Стиверн.

Маурисио Сулейман
Маурисио Сулейманвсе новости
Бермейн Стиверн
Бермейн Стивернвсе новости
Александр Поветкин
Александр Поветкинвсе новости
WBC
WBC