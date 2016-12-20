Сесар Аспиликуэта: В АПЛ еще ничего не решено, но «Челси» полон уверенности

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта высказался о выступлении своей команды в нынешнем сезоне, а также прокомментировал положение форварда Миши Батшуайи, который проигрывает конкуренцию Диего Косте.



«Оба игрока очень важны для нас, но у нас хороший состав и, надеюсь, футболисты, которые примут участие в следующем матче, проделают хорошую работу, а мы сможем продолжить победную серию. В этом заключается цель команды.



Мы находимся в хорошей форме и должны продолжать работать. В чемпионате еще ничего не решено, но мы полны уверенности в своих силах», – цитирует испанца клубная пресс-служба.



Отметим, что 23-летний Батшуайи еще ни разу не появлялся в стартовом составе «Челси». В нынешнем сезоне бельгийский форвард провел во всех турнирах 14 матчей, забил 5 голов и отдал одну голевую передачу.



На данный момент «синие» занимают первое место в таблице Премьер-лиги, набрав после 17-ти туров 43 очка.

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