Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Лада3 : 4ЦСКА
Хоккей  Динамо Москва0 : 0Спартак
Баскетбол  УНИКС48 : 36Галатасарай
Футбол  Боруссия- : -Аугсбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сесар Аспиликуэта: В АПЛ еще ничего не решено, но «Челси» полон уверенности

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта высказался о выступлении своей команды в нынешнем сезоне, а также прокомментировал положение форварда Миши Батшуайи, который проигрывает конкуренцию Диего Косте.

«Оба игрока очень важны для нас, но у нас хороший состав и, надеюсь, футболисты, которые примут участие в следующем матче, проделают хорошую работу, а мы сможем продолжить победную серию. В этом заключается цель команды.

Мы находимся в хорошей форме и должны продолжать работать. В чемпионате еще ничего не решено, но мы полны уверенности в своих силах», – цитирует испанца клубная пресс-служба.

Отметим, что 23-летний Батшуайи еще ни разу не появлялся в стартовом составе «Челси». В нынешнем сезоне бельгийский форвард провел во всех турнирах 14 матчей, забил 5 голов и отдал одну голевую передачу.  

На данный момент «синие» занимают первое место в таблице Премьер-лиги, набрав после 17-ти туров 43 очка.

Антонио Конте: «Челси» находится под серьезным давлением, но хочет побеждать

Неманья Матич: Батшуайи получает много пользы от работы с Диего Костой

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гари Невилл: Если «МЮ» не выиграет титул АПЛ, хочу, чтобы чемпионом стал «Арсенал»Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, который ныне выступает в качестве эксперта, рассказал о том, кого бы хотел видеть чемпионом Англии, а также ответил на вопрос о лучшем игроке АПЛ.Давид Луиз показал фокус с картами (видео)Защитник «Челси» и сборной Бразилии Давид Луиз продемонстрировал фокус с картами одному из сотрудников лондонского клуба.Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты четвертого тураТурнир прогнозистов АПЛ. Результаты четвертого тураВ рамках 17-го тура АПЛ читатели «Советского спорта» соревновались с корреспондентом отдела футбола в прогнозах на матчи.Неманья Матич: Батшуайи получает много пользы от работы с Диего КостойПолузащитник «Челси» Неманья Матич – о ситуации форварда «синих» Миши Батшуайи, который проигрывает борьбу за место в основе испанскому нападающему Диего Косте.Батшуайи не покинет «Челси» в зимнее трансферное окноГлавный тренер «Челси» Антонио Конте не собирается отпускать форварда Миши Батшуайи в другой клуб. Об этом сообщает издание The Guardian.«Манчестер Юнайтед» требует за Депая 25 млн фунтовТренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью не рассчитывает на полузащитника Мемфиса Депая. Об этом сообщает издание Mirror.«Арсенал» нашел замену Озилу и Санчесу в дортмундской «Боруссии»Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.«Манчестер Юнайтед» заплатит 45 миллионов евро за Линделефа22-летний защитник сборной Швеции Виктор Линделеф близок к переходу из лиссабонской «Бенфики» в «Манчестер Юнайтед».Рекорд «Челси» и поиски англичан. Главные события 17-го тура АПЛРекорд «Челси» и поиски англичан. Главные события 17-го тура АПЛ«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях 17-го тура английской премьер-лиги.Феллайни может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Милан»Бельгийский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни в зимнее трансферное окно может стать игроком «Милана».Юрген Клопп: В первом тайме у «Ливерпуля» ничего не получалось, зато после перерыва мы заметно прибавилиГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Эвертоном» в гостевом матче 17-го тура чемпионата Англии отдал должное сопернику.Рональд Куман: Восемь добавленных минут «убили» «Эвертон»Наставник «Эвертона» Рональд Куман после поражения от «Ливерпуля» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Англии выразил разочарование от результата, но похвалил подопечных за игру.Купите «Эвертону» Дзагоева. Как «Ливерпуль» выиграл в дербиКупите «Эвертону» Дзагоева. Как «Ливерпуль» выиграл в дерби«Ливерпуль» уже в добавленное время добился победы над «Эвертоном» в 17-м туре чемпионата Англии.АПЛ. 17-й тур. «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал», «Тоттенхэм» выиграл у «Бернли» и другие матчиРезультаты матчей 17-го тура чемпионата Англии.«Ливерпуль» вырвал победу в дерби с «Эвертоном»Футболисты «Эвертона» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Англии уступили землякам из «Ливерпуля».«Эвертон» - «Ливерпуль». ОнлайнВ заключительном матче 17-го тура чемпионата Англии «Эвертон» примет «Ливерпуль».Кейн нарядился победителем Бэтмена на вечеринкеФорвард «Тоттенхэма» Харри Кейн принял участие в костюмированной вечеринке. Он нарядился в костюм Бэйна.Тибо Куртуа: Конте не так просто выбирать основной состав на матчВратарь «Челси» Тибо Куртуа поделился эмоциями от победы над «Кристал Пэлас» в матче 17-го тура АПЛ.Букмекеры отдают «Ливерпулю» предпочтение в дерби с «Эвертоном»Букмекерские конторы считают, что у «Ливерпуля более весомые шансы в сегодняшнем гостевом матче 17-го чемпионата Англии против «Эвертона».Бывший защитник «ПСЖ», «Милана» и «Челси» Алекс завершил карьеруБразильский защитник Алекс объявил о завершении карьеры. Он завершил выступления в 34-летнем возрасте.

Челси
Челсикалендарьстатистика
Сесар Аспиликуэта
Сесар Аспиликуэтавсе новости
Диего Коста
Диего Коставсе новости
Миши Батшуайи
Миши Батшуайивсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости