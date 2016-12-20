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Дмитрий Селюк: «Малага» готова подписать Траоре хоть сегодня

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы форварда московского ЦСКА Ласина Траоре, заявил, что его клиент имеет возможность переехать в чемпионат Испании.

«Малага» готова подписать Траоре хоть сегодня. Они закрывают все платежные обязательства перед «Монако», – сказал Селюк в эфире передачи «100% Футбола» на радиостанции «Спорт FM».

Отметим, что права на футболиста принадлежат французскому «Монако». Ранее сообщалось, что российский клуб вернет игрока в грядущее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Траоре провел во всех турнирах за ЦСКА 21 матч, забил 6 голов и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает 26-летнего нападающего в 4 млн евро, а его контракт с «Монако» рассчитан до 2018 года.

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