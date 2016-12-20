Дмитрий Селюк: «Малага» готова подписать Траоре хоть сегодня

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы форварда московского ЦСКА Ласина Траоре, заявил, что его клиент имеет возможность переехать в чемпионат Испании.



«Малага» готова подписать Траоре хоть сегодня. Они закрывают все платежные обязательства перед «Монако», – сказал Селюк в эфире передачи «100% Футбола» на радиостанции «Спорт FM».

Дмитрий Селюк в 100% Футбола: "Малага" готова подписать Траоре хоть сегодня. Они закрывают все платёжные обязательства перед "Монако". — Спорт FM (@sport_fm) 20 декабря 2016 г.

Отметим, что права на футболиста принадлежат французскому «Монако». Ранее сообщалось, что российский клуб вернет игрока в грядущее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Траоре провел во всех турнирах за ЦСКА 21 матч, забил 6 голов и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает 26-летнего нападающего в 4 млн евро, а его контракт с «Монако» рассчитан до 2018 года.