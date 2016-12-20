Виталий Мутко: Можем провести чемпионат мира по киберфутболу, может хоть там станем чемпионами

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко на заседании исполкома РФС допустил проведение в России чемпионата мира по киберфутболу параллельно с мировым первенством по футболу в 2018 году.



«Была достаточно добротная презентация, исполком посчитал, что это интересно и важно. Это разновидность футбола, которую мы будем развивать. Можем провести чемпионат мира по киберфутболу, может хоть там станем чемпионами. Возможно, проведем его параллельно с чемпионатом мира 2018 года, этим занимается Метшин», — сказал Мутко.



На заседании исполкома президент футбольного клуба «Рубин» и мэр Казани Ильсур Метшин представил презентацию по развитию киберфутбола в России. Он также рассказал, что на заседании принято решение в тестовом режиме проводить киберфутбольные матчи между клубами профессионального футбола параллельно с играми чемпионата.