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Виталий Мутко: Можем провести чемпионат мира по киберфутболу, может хоть там станем чемпионами

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко на заседании исполкома РФС допустил проведение в России чемпионата мира по киберфутболу параллельно с мировым первенством по футболу в 2018 году.

«Была достаточно добротная презентация, исполком посчитал, что это интересно и важно. Это разновидность футбола, которую мы будем развивать. Можем провести чемпионат мира по киберфутболу, может хоть там станем чемпионами. Возможно, проведем его параллельно с чемпионатом мира 2018 года, этим занимается Метшин», — сказал Мутко.

На заседании исполкома президент футбольного клуба «Рубин» и мэр Казани Ильсур Метшин представил презентацию по развитию киберфутбола в России. Он также рассказал, что на заседании принято решение в тестовом режиме проводить киберфутбольные матчи между клубами профессионального футбола параллельно с играми чемпионата.

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