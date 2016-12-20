Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Лада3 : 4ЦСКА
Хоккей  Динамо Москва0 : 0Спартак
Баскетбол  УНИКС48 : 36Галатасарай
Футбол  Боруссия- : -Аугсбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Луис Энрике: Не думаю о статистике Неймара, он помогает «Барселоне» в защите и я доволен этим

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике оценил выступление бразильского нападающего команды Неймара, который в последний раз отличался в игре против «Манчестер Сити» на групповом этапе Лиги чемпионов (4:0).

«Я не думаю о том, сколько он забивает. Любому игроку атакующей линии нужны голы, но это не самое важное. Существует много деталей, который также влияют на исход встречи.

Конечно, Неймар является одним из ключевых футболистов команды. Он очень много помогает нам в защите и я доволен этим. Этот игрок очень амбициозен и хочет улучшить свою статистику, но в этом сезоне он вышел на новый уровень. Сейчас Неймар выступает намного лучше, чем раньше», – приводит слова Энрике Goal.

На данный момент в активе Неймара 18 матчей, 6 голов и 14 голевых передач.

Божественный Месси и кровожадный Суарес. Обзор 16-го тура Примеры (видео)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жозеп Бартомеу: «Золотой мяч» каждый год должен быть у МессиПрезидент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что форвард Лионель Месси должен каждый сезон становится обладателем «Золотого мяча».Луис Энрике: Ракитич? Не собираюсь оправдываться перед игроком за те или иные решенияГлавный тренер «Барселоны» Лиус Энрике высказался о положении в команде полузащитника Ивана Ракитича.«Барселона» изучит апелляцию «Реала» на запрет регистрировать новых игроковЧастично удовлетворенная апелляция «Реала» на решение ФИФА запретить клубу регистрировать новых игроков в течение двух трансферных окон привлекла внимание «Барселоны», которая проиграла аналогичное дело.Криштиану Роналду станет игроком года по версии ФИФАКриштиану Роналду станет игроком года по версии ФИФАФорвард «Реала» Криштиану Роналду будет признан игроком года по версии ФИФА, сообщает Mundo Deportivo.Божественный Месси и кровожадный Суарес. Обзор 16-го тура Примеры (видео)Божественный Месси и кровожадный Суарес. Обзор 16-го тура Примеры (видео)«Советский спорт» представляет подборку главных событий последнего тура чемпионата Испании.УЕФА создаст рабочую группу для пересмотра наказаний за политические лозунгиСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен создать рабочую группу с целью пересмотра дисциплинарного регламента организации в плане наказаний за демонстрацию политических лозунгов и символики во время матчей, сообщает официальный сайт УЕФА.«Барселона» отозвала апелляцию в CAS по поводу каталонских флагов«Барселона» отозвал апелляцию, поданную в Спортивный арбитражный суд (CAS), по поводу наказания УЕФА за демонстрацию каталонских флагов на матче Лиги чемпионов в прошлом сезоне, сообщает пресс-служба УЕФА.Ракитич недоволен отношением к себе со стороны Луиса ЭнрикеПолузащитник «Барселоны» Иван Ракитич недоволен своим положением в команде. Он считает, что главный тренер команды Луис Энрике не проявляет к нему должного уважения.Срна может стать игроком «Манчестер Сити» в случае срыва перехода в «Барселону»Интерес к защитнику «Шахтера» Дарио Срне проявляет «Манчестер Сити». Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo, которое ранее писало, что хорватский футболист близок к переходу в «Барселону».Луис Энрике: В «Барселоне» есть 4 футболиста, у которых уже начались каникулыГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал, кто в его команде уже отправился в отпуск и не сыграет в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Эркулесом».Луис Суарес: Месси сам решит, где ему быть счастливымФорвард «Барселоны» Луис Суарес высказался о ситуации своего одноклубника Лионеля Месси, который не спешит продлевать контракт с каталонским клубом.Луис Энрике: В первом тайме «Барселона» загнала «Эспаньол» к своим воротамГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике – об игре нападающего Лионеля Месси в матче с «Эспаньолом» (4:1), а также о победе в каталонском дерби.Дубль Суареса помог «Барселоне» разгромить «Эспаньол»Дубль Суареса помог «Барселоне» разгромить «Эспаньол»В матче 16-го тура чемпионата Испании «Барселона» на «Камп Ноу» обыграла «Эспаньол» со счетом 4:1.«Севилья» разгромила «Малагу» и обошла «Барселону»Футболисты «Севильи» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Испании уверенно обыграли «Малагу».Гвардиола против Венгера и битва за скудетто. Что смотреть на выходныхГвардиола против Венгера и битва за скудетто. Что смотреть на выходных«Советский спорт» представляет главные матчи выходных в европейском футболе.Месси сделал подарок сыну Йохана Кройфа (фото)Жорди Кройф, сын легендарного футболиста «Барселоны» и сборной Голландии Йохана Кройфа, получил в подарок от форварда сине-гранатовых Лионеля Месси бутсы от компании adidas.Неймар назвал игрока «Реала», которого он хотел бы видеть в «Барселоне»Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар считает, что его команду серьезно бы усилил защитник мадридского «Реала» Марсело, вместе с которым он выступает за национальную команду.Растоптать надежду «Барселоны». Превью 16-го тура испанской ПримерыРастоптать надежду «Барселоны». Превью 16-го тура испанской Примеры«Советский спорт» представляет анонс ближайшего тура чемпионата Испании.Китайский клуб готов предложить Месси контракт на 500 миллионов евроКитайский клуб «Хэбэй Форчун» готов предложить рекордный контракт нападающему «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси.«Барселона» объявила о продлении контракта с СуаресомУругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес согласовал условия нового контракта с сине-гранатовыми. Об этом сообщает официальный сайт испанской команды.

Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Луис Энрике
Луис Энрикевсе новости
Неймар
Неймарвсе новости