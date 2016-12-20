Луис Энрике: Не думаю о статистике Неймара, он помогает «Барселоне» в защите и я доволен этим

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике оценил выступление бразильского нападающего команды Неймара, который в последний раз отличался в игре против «Манчестер Сити» на групповом этапе Лиги чемпионов (4:0).

«Я не думаю о том, сколько он забивает. Любому игроку атакующей линии нужны голы, но это не самое важное. Существует много деталей, который также влияют на исход встречи.

Конечно, Неймар является одним из ключевых футболистов команды. Он очень много помогает нам в защите и я доволен этим. Этот игрок очень амбициозен и хочет улучшить свою статистику, но в этом сезоне он вышел на новый уровень. Сейчас Неймар выступает намного лучше, чем раньше», – приводит слова Энрике Goal.

На данный момент в активе Неймара 18 матчей, 6 голов и 14 голевых передач.

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