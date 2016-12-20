Василий Уткин: Насколько я знаю, у Карпина закончился контракт с «Матч ТВ» и он не намерен его продлевать

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин – о возможном уходе Валерия Карпина с телеканала «Матч ТВ».



«Насколько я знаю, у Карпина закончился контракт с «Матч ТВ» и он не намерен его продлевать. Видимо, он хочет чего-то поискать. Нужно находиться в контексте работы. Если ты ищешь работу, то это должно быть понятно людям. Объективно, человеку масштаба Карпина и Слуцкого очень трудно найти работу в России. Я понимаю, что это может быть воспринято ревниво, но ничего нового в том, что Карпин – грандиозный эксперт, нет. Это было ясно давно.



Мало того, могу сказать, что мы с ним договорились о работе на «НТВ-Плюс» два года назад и он сказал, что мы будем делать программу, если только через две недели он не примет «Мальорку». И он принял. Можете навести справки, спросить у кого угодно, но я всегда говорил о том, что в России есть только два человека, которые будут лучшими экспертами, если этого захотят, – это Карпин и Радимов. И в этом нет ничего нового», – цитирует Уткина «Спорт БИЗНЕС Online».