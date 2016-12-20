Представители Паралимпийского комитета России встретились с адвокатами МПК

Представители паралимпийского комитета России встретились с сотрудниками и адвокатами Международного паралимпийского комитета

20 декабря 2016 года в штаб-квартире Международного паралимпийского комитета в г. Бонне (Германия) состоялась встреча группы российских специалистов во главе с председателем Исполкома, первым вице-президентом Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым и группой специалистов МПК во главе с генеральным директором Международного паралимпийского комитета Хавьером Гонсалесом.



В составе российской делегации - руководитель Комитета ПКР по законодательству , депутат Государственной Думы, вице-президент ПКР Олег Смолин, заместитель руководителя Комиссии ПКР по медицине, антидопингу и функциональной классификации спортсменов, кандидат медицинских наук Гузель Идрисова, адвокат швейцарской юридической фирмы «FRORIEP», вице-президент Международной ассоциации спортивных юристов Люсьен Валлони. Со стороны МПК - Директор по медицине и науке МПК Питер Ван де Влит, Руководитель Рабочей группы МПК по восстановлению членства ПКР в МПК Энди Паркинсон, Руководитель аппарата МПК Майк Петерс, Адвокат английской фирмы Bird & Bird LLP, представляющий интересы МПК Лиз Райли.

Стороны еще раз подтвердили о продолжении проводимой совместной работы по усилению эффективной борьбы с употреблением допинга спортсменами, а также полную открытость и приверженность принципам борьбы с допингом.

Встреча носила технический характер. Между сторонами состоялся предметный, открытый и конструктивный разговор по организационным вопросам, связанным с выполнением критериев восстановления членства ПКР в МПК, присланных 21 ноября 2016 года. ПКР было подготовлено около 170 вопросов, требующих конкретизации. Данные вопросы были рассмотрены сторонами по 7 группам направлений: Организация дополнительного допингового тестирования российских спортсменов; Предоставление персональных данных спортсменов, тренеров, специалистов, членов Исполкома ПКР, сотрудников аппарата ПКР и прочих лиц; Формирование руководящих органов ПКР; Организация работы координационного комитета ПКР; Решение ряда вопросов, выходящих за рамки компетенции ПКР; Обеспечение деятельности Рабочей группы МПК, созданной для оказания помощи МПК в определении степени выполнения критериев восстановления членства ПКР в МПК; Финансовое обеспечение восстановления членства ПКР в МПК.

Стороны договорились о совместной разработке дорожной карты по восстановлению членства ПКР в МПК. По тем вопросам, которые выходят за пределы компетенции ПКР, российскому комитету обратиться в Исполком МПК о внесении соответствующих изменений в рамках вырабатываемой дорожной карты. Первый проект дорожной карты восстановления членства будет рассмотрен Рабочей группой МПК 12 января 2017 года.

Российская сторона еще раз отметила, что Россия всегда четко обозначала свою позицию: допингу не должно быть места в спорте. Это угроза для здоровья и жизни атлетов, дискредитация честной спортивной борьбы. Мы последовательно искореняем это зло, совершенствуем национальное законодательство , открыто взаимодействуем с международными организациями, строго выполняем свои обязательства. Никакой государственной системы поддержки допинга в России не существовало и существовать не может.

Также двумя сторонами обсуждался вопрос участия российских спортсменов в квалификационных отборах к XII Паралимпийским зимним играм 2018 года в г. Пхенчхан (Южная Корея).

В рамках обсуждения данной темы представители МПК заявили, что данный вопрос находится за пределами полномочий данной встречи, Паралимпийскому комитету России обратиться в Исполком МПК с просьбой о допуске российских спортсменов к квалификационным международным соревнованиям в преддверии зимней Паралимпиады-201 8.