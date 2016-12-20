Константин Генич: Обамеянг может уже вещи собирать в «Реал»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич иронично прокомментировал решение CAS сократить трансферный запрет на регистрацию новичков со стороны мадридского «Реала».

«Ну вот, Обамеянг может уже вещи собирать», – Генич на своей странице в Twitter.

Ну вот, Обамеянг может уже вещи собирать;) https://t.co/C7yTdw2GMz — Genich Konstantin (@GenichK) 20 декабря 2016 г.

Напомним, форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг неоднократно заявлял о желании выступать за «сливочных». Минувшим летом игрок «шмелей» отказался переходить в «Манчестер Сити» и «ПСЖ».