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Константин Генич: Обамеянг может уже вещи собирать в «Реал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич иронично прокомментировал решение CAS сократить трансферный запрет на регистрацию новичков со стороны мадридского «Реала».

«Ну вот, Обамеянг может уже вещи собирать», – Генич на своей странице в Twitter.

Напомним, форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг неоднократно заявлял о желании выступать за «сливочных». Минувшим летом игрок «шмелей» отказался переходить в «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

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