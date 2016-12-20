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Жозеп Бартомеу: «Золотой мяч» каждый год должен быть у Месси

Источник:  FourFourTwoКомментарии

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что форвард Лионель Месси должен каждый сезон становится обладателем «Золотого мяча».

«Золотой мяч» каждый год должен быть у Лионеля Месси. Он лучший игрок в истории мирового футбола.

Мы следим за его успехом на футбольном поле и вне его. Сложно представить, что в будущем будет другой такой же Месси. Надеюсь, такой игрок тоже будет в нашем клубе.

Месси изменил мир спорта не только благодаря футболу, но и благодаря своим ценностям и тому, какой он есть на самом деле. В футболе есть другие великолепные игроки, но Месси – номер один», – сказал Бартомеу.

В нынешнем сезоне Месси забил 23 гола в 20 матчах за «Барселону». 

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