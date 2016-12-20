Жозеп Бартомеу: «Золотой мяч» каждый год должен быть у Месси
Президент «Барселоны»
Жозеп Бартомеу заявил, что форвард Лионель Месси должен каждый сезон становится
обладателем «Золотого мяча».
«Золотой мяч» каждый год должен быть у Лионеля Месси. Он лучший игрок в истории мирового футбола.
Мы следим за его успехом на футбольном поле и вне его. Сложно представить, что в будущем будет другой такой же Месси. Надеюсь, такой игрок тоже будет в нашем клубе.
Месси изменил мир спорта не только благодаря футболу, но и благодаря своим ценностям и тому, какой он есть на самом деле. В футболе есть другие великолепные игроки, но Месси – номер один», – сказал Бартомеу.
В нынешнем сезоне Месси забил 23 гола в 20 матчах за «Барселону».
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