Жозеп Бартомеу: «Золотой мяч» каждый год должен быть у Месси

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что форвард Лионель Месси должен каждый сезон становится обладателем «Золотого мяча».

«Золотой мяч» каждый год должен быть у Лионеля Месси. Он лучший игрок в истории мирового футбола.

Мы следим за его успехом на футбольном поле и вне его. Сложно представить, что в будущем будет другой такой же Месси. Надеюсь, такой игрок тоже будет в нашем клубе.

Месси изменил мир спорта не только благодаря футболу, но и благодаря своим ценностям и тому, какой он есть на самом деле. В футболе есть другие великолепные игроки, но Месси – номер один», – сказал Бартомеу.

В нынешнем сезоне Месси забил 23 гола в 20 матчах за «Барселону».