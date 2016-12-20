«Ницца» поборется со «Спартаком» за трансфер Мемфиса Депая
Французский футбольный клуб «Ницца» вступил в борьбу за
голландского полузащитника английского куба «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая,
сообщает интернет портал Tuttomercato.
По информации издания команда, с которой в групповом этапе
Лиги Европы встречался «Краснодар», собирается приобрести футболиста в кредит,
который обязуется погасить к июля 2017 года.
Главный тренер «МЮ» Жозе Моуриньо выставил игрока на
трансфер. В Манчестере за игрока надеются выручить порядка 15 миллионов евро,
хотя его оценочная стоимость на рынке составляет 25 миллионов евро, а «МЮ» в
2015 году заплатил за футболиста и вовсе 34 миллиона евро.
Напомним,
что на приобретение атакующего полузащитника также претендует московский «Спартак».
Кроме красно-белого клуба на футболиста претендуют английские «Эвертон» и «Саутгемптон»,
итальянский «Лацио» и испанская «Севилья».