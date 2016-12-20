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«Ницца» поборется со «Спартаком» за трансфер Мемфиса Депая

Степан Чаушьян
Источник:  TuttomercatoКомментарии

Французский футбольный клуб «Ницца» вступил в борьбу за голландского полузащитника английского куба «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая, сообщает интернет портал Tuttomercato.

По информации издания команда, с которой в групповом этапе Лиги Европы встречался «Краснодар», собирается приобрести футболиста в кредит, который обязуется погасить к июля 2017 года.

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуриньо выставил игрока на трансфер. В Манчестере за игрока надеются выручить порядка 15 миллионов евро, хотя его оценочная стоимость на рынке составляет 25 миллионов евро, а «МЮ» в 2015 году заплатил за футболиста и вовсе 34 миллиона евро.

Напомним, что на приобретение атакующего полузащитника также претендует московский «Спартак». Кроме красно-белого клуба на футболиста претендуют английские «Эвертон» и «Саутгемптон», итальянский «Лацио» и испанская «Севилья».

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