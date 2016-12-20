Александр Мальцев: Мастерства игрокам «Динамо» немного не хватает

Легендарный нападающий московского «Динамо» Александр Мальцев высказался о дерби бело-голубых со «Спартаком».

- Дерби между «Динамо» и «Спартаком» останется на всю жизнь, - сказал Александр Мальцев. – Причем, не только в хоккее – во всех игровых видах спорта. Никуда мы от него не денемся.

- Перед перерывом «Динамо» провело отличную серию и поправило свое положение в таблице…

- Молодые ребята наши набираются опыта с каждым матчем. Пока непонятно, насколько хорошо они готовы к плей-офф. Вот игр этак через десять – можно будет об этом поговорить.

- Есть в «Динамо» молодежь из ВХЛ, есть ветераны. А вот матерых игроков в расцвете сил не маловато?

- Мастерства им немного не хватает. Вот что. Но будем ждать и верить.