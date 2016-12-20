Александр Мальцев: Мастерства игрокам «Динамо» немного не хватает
Легендарный нападающий московского «Динамо» Александр Мальцев высказался о дерби бело-голубых со «Спартаком».
- Дерби между «Динамо» и «Спартаком» останется на всю жизнь, - сказал Александр Мальцев. – Причем, не только в хоккее – во всех игровых видах спорта. Никуда мы от него не денемся.
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Перед перерывом
«Динамо» провело
отличную серию
и поправило
свое положение
в таблице…
- Молодые ребята наши набираются опыта с каждым матчем. Пока непонятно, насколько хорошо они готовы к плей-офф. Вот игр этак через десять – можно будет об этом поговорить.
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Есть в «Динамо»
молодежь из
ВХЛ, есть ветераны.
А вот матерых
игроков в расцвете
сил не маловато?
- Мастерства им немного не хватает. Вот что. Но будем ждать и верить.
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