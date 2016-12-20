Киберспортивный директор Na’Vi: «Мы объявим состав не позднее 27 декабря»
Киберспортивный директор Natus Vincere Евгений Золотарев в своем твиттере сообщил, что новый ростер организации по Dota 2 будет анонсирован до 27 декабря.
OFFICIALLY: We will announce our new DotA2 roster not later than Dec 27th— Yevhen Zolotarov (@NAVIHarisPilton) 20 декабря 2016 г.
«ОФИЦИАЛЬНО: Мы объявим наш новый состав по Dota 2 не позднее 27 декабря».
Золотарев также опроверг слова Виктор «GeneRaL» Нигрини, который сказал, что имена трех новых игроков состава будут объявлены 22-23 декабря.
Напомним, что 7 ноября состав команды Natus Vincere по Dota 2 покинули Акбар «SoNNeikO» Бутаев, Иван «ArtStyle» Антонов и Дмитрий «Ditya Ra» Миненков. В команде остались Данил «Dendi» Ишутин и Виктор «GeneRaL» Нигрини.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически