Киберспортивный директор Na’Vi: «Мы объявим состав не позднее 27 декабря»

Виталий Мутко: Можем провести чемпионат мира по киберфутболу, может хоть там станем чемпионами Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко на заседании исполкома РФС допустил проведение в России чемпионата мира по киберфутболу параллельно с мировым первенством по футболу в 2018 году.