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Гари Невилл: Если «МЮ» не выиграет титул АПЛ, хочу, чтобы чемпионом стал «Арсенал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, который ныне выступает в качестве эксперта, рассказал о том, кого бы хотел видеть чемпионом Англии, а также ответил на вопрос о лучшем игроке АПЛ.

«Если «Юнайтед» не удастся выиграть титул, кого бы я хотел видеть чемпионом? Лондонский «Арсенал». Правда, я не уверен что у них это получится.

Лучший игрок премьер-лиги на данный момент? Диего Коста», – написал Невилл на своей странице в Twitter.

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