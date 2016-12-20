Гари Невилл: Если «МЮ» не выиграет титул АПЛ, хочу, чтобы чемпионом стал «Арсенал»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, который ныне выступает в качестве эксперта, рассказал о том, кого бы хотел видеть чемпионом Англии, а также ответил на вопрос о лучшем игроке АПЛ.



«Если «Юнайтед» не удастся выиграть титул, кого бы я хотел видеть чемпионом? Лондонский «Арсенал». Правда, я не уверен что у них это получится.



Лучший игрок премьер-лиги на данный момент? Диего Коста», – написал Невилл на своей странице в Twitter.