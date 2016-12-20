Андрей Миронов: В состав вернусь только через месяц
Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов – о травме руки и дерби со «Спартаком».
- Вот только сейчас приступаю к тренировкам, в состав вернусь не раньше, чем через месяц, - пожаловался Андрей. – Но за команду нашу не волнуйтесь. Знаю, что ребята в перерыве поработали здорово. Настроение отличное. И очень хорошо, что сразу после перерыва дерби со «Спартаком»! Значит, начнем без раскачки.
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