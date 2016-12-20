Экс-форвард «Манчестер Юнайтед»: Линделёфа можно сравнить с Рио Фердинандом

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Ларс Блумквист прокомментировал возможный трансфер защитника сборной Швеции и «Бенфики» Виктора Линделёфа.



«Смотрел по телевизору матч между сборными Швеции и Франции, который состоялся в ноябре. Когда я увидел Моуринью на трибунах, то сразу же подумал о том, что он просматривает именно Линделёфа. Вторая моя мысль – португалец готовит серьезный трансфер, что тоже очень хорошо.



Виктор очень быстрый и умный футболист. Он отлично обращается с мячом. Думаю, его можно сравнить с Рио Фердинандом. Я не говорю, что он на его уровне, нет, но Линделёф способен этого достичь», – цитирует Блумквиста Goal.



В нынешнем сезоне 22-летний защитник «Бенфики» провел на клубном уровне 21 матч, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 12 млн евро, а его контракт с португальским клубом рассчитан до 2020 года.