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Экс-форвард «Манчестер Юнайтед»: Линделёфа можно сравнить с Рио Фердинандом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Ларс Блумквист прокомментировал возможный трансфер защитника сборной Швеции и «Бенфики» Виктора Линделёфа.

«Смотрел по телевизору матч между сборными Швеции и Франции, который состоялся в ноябре. Когда я увидел Моуринью на трибунах, то сразу же подумал о том, что он просматривает именно Линделёфа. Вторая моя мысль – португалец готовит серьезный трансфер, что тоже очень хорошо. 

Виктор очень быстрый и умный футболист. Он отлично обращается с мячом. Думаю, его можно сравнить с Рио Фердинандом. Я не говорю, что он на его уровне, нет, но Линделёф способен этого достичь», – цитирует Блумквиста Goal.

В нынешнем сезоне 22-летний защитник «Бенфики» провел на клубном уровне 21 матч, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 12 млн евро, а его контракт с португальским клубом рассчитан до 2020 года.

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