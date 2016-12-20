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Андрей Лунев: Прихожу в «Зенит» не на скамейку запасных

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Голкипер «Уфы» Андрей Лунев высказался о своем трансфере в «Зенит». Напомним, ранее гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов в интервью «Советскому спорту» заявил, что клубы достигли договоренности о трансфере 25-летнего футболиста.

«Если гендиректор «Уфы» Шамиль Камилович Газизов говорит, что завтра у меня медобследование в «Зените», значит так и есть. Однако я сейчас действительно приболел, нахожусь в Москве. Значит, до меня какие-то новости еще долетят. Не станет ли болезнь помехой для медосмотра? Это же еще не тренировки. Сборы в «Уфе», например, начнутся только 10 января. А медобследование на таком уровне, наверное, способно сделать погрешность на болезнь.

Разумеется, у меня есть желание попробовать себя в «Зените». Такие вызовы – это одна из целей любого спортсмена. Пугает ли конкуренция с Юрием Лодыгиным и Михаилом Кержаковым? Время покажет, проиграю ли я конкуренцию. Однако прихожу в клуб не на скамейку. Общался ли с кем-нибудь из представителей «Зенита» лично? Пока нет», – цитирует Лунева «Спорт день за днем».

В нынешнем сезоне Лунев провел за «Уфу» во всех турнирах 11 матчей, пропустил 8 голов и в 7-ми встречах оставлял свои ворота «сухими».


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